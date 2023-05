Kommunikációs problémák a királyi családban – a legfontosabbról nem beszéltek

Az Operaház – a főigazgatói pályázat körüli izgalmak közepette is – köszöni, működik, és különleges premierekre is sor kerül a falai között. Legutóbb Mozart Magyarországon ritkán játszott operáját, az Idomeneo, Kréta királya című művet mutatták be Almási-Tóth András szokatlan rendezésében.