Ókovács Szilveszter nem hagyta magát letaszítani az Opera főigazgatói székéből

Meglepetés is volt, meg nem is, amikor ma, 2023. május 26-án 14 óra 15 perckor Csák János kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán bejelentette: a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter nyert a megismételt pályázaton, ő vezetheti a továbbiakban is a Magyar Állami Operaházat. Az Index elküldte a kérdéseit a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak (KIM).

Csák János kulturális és innovációs miniszter hatásos dramaturgiával a határidő lejárta előtti utolsó pillanatban hozta nyilvánosságra a döntését.

Mondhatnánk, hogy a végeredmény, amely szerint Ókovács Szilveszter viheti tovább a dalszínház vezetését, mindenkit meglepett – hiszen az, hogy a pályázatot megismételték, egyértelműen azt erősítette, hogy a miniszter el akarja távolítani Ókovácsot, és a bírálóbizottság sem támogatta a pályázatát –, de aki követte az eseményeket, könnyen ugyanerre a következtetésre juthatott.

Az Index már az első olyan cikkben, amelyben a – még csak – hét pályázóról írt, így vélekedett:

A számos jelölt mellett az intézményt tizenkét éve vezető jelenlegi főigazgató könnyen lehet a nevető... hetedik. Ókovács pozícióját erősíti az a tekintélyes program, amelyet a jövő évadra hirdetett meg: a vaskos, 660 oldalas katalógus beköszöntőjét ráadásul Csák János írta, sokszínűnek nevezve a szláv szezont, és jelentős szerepekben tűnik fel számos, most ellene induló művész is.

A kevés jelöltre való hivatkozással eredménytelennek nyilvánított első után kiírt második pályázatra végül összesen tizenegyen jelentkeztek, olyanok is, akik Ókovács kvázi beosztottjai, illetve olyan is, aki azt mondta a jelenlegi főigazgatónak, hogy nem indul ellene. Maga Ókovács Szilveszter pedig a korábbi pályaművét kiegészítette a minisztérium által kért, a kulturális területet érintő energetikai és finanszírozási helyzetre vonatkozó elképzelésekkel. Elszántságát jelezte, hogy lapunknak megerősítette: az Opera mellett nincs B terve. A megkeresett és felbiztatott jelöltek egy része pedig mintegy „választási kampányba” kezdett a nyilvánosság előtt, és ennek során élesen bírálták a jelenlegi vezetőt, Ókovács Szilvesztert is.

A bizottság

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által felkért bírálóbizottság 2023. április 26–27-én hallgatta meg a jelölteket: a grémium tagja volt Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, Kiss-B. Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Kovács János karmester, Szakály György táncművész, Rockenbauer Zoltán művészettörténész, a Wagner Társaság tagja, aki korábban a nemzeti kulturális örökség minisztere volt, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár, Gyimesi László zenész, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke, az Operaház dolgozóit pedig Fahidi Patrícia hegedűművész képviselte.

A bírálóbizottságnak az előadó-művészeti törvény alapján csupán a jelöltek alkalmasságát kellett vizsgálnia, és a többségi döntés – amely alapján több jelöltet is alkalmasnak találhattak – után csak javaslattételi joguk volt, a döntést a munkáltatónak, a miniszternek kellett meghoznia az ülést követő 30 napon belül (ez fog lejárni holnap, 2023. május 27-én).

„Azt, hogy ki lehet esélyes, nehéz megmondani: korábban egyértelműnek látszott, hogy a fenntartó változást akar, és nem szeretné meghosszabbítani Ókovács mandátumát, azóta viszont olyan hangokat is hallani, hogy – a kulturális politikában mozgó, nagy súlyú intézményvezetők hatására – akár maradhat is az e téren már nagy tapasztalattal rendelkező jelenlegi megbízott főigazgató” – írtuk még a bizottsági meghallgatások előtt.

Ókovács Szilveszter és a három jelölt

A meghallgatások után megírtuk, hogy az Index több, egymástól független forrásból megerősített információi szerint három versenyzőt javasolt a bizottság az intézmény élére: Kesselyák Gergely karmestert (őt egyhangú szavazattal), Miklósa Erika operaénekest és Vadász Dániel kulturális menedzsert. Ekkor is hangsúlyoztuk, hogy a végső döntést Csák János kulturális és innovációs miniszter hozza meg 2023. május 27-ig. A 30 napos várakozás közepette Ókovács kijelentette, hogy nem tartja lefutottnak a meccset, és reagált az őt ért kritikákra is.

A bizottsági döntés egyértelmű volt, és a miniszter, úgy tudjuk, azt mondta a tagoknak az első, alakuló ülésen, hogy az ő javaslatukra fog támaszkodni a döntésben. A főigazgató-választás azonban kezdett nagyon elhúzódni.

Azóta, hogy 2022 augusztusában kiírták a pályázatot a Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára, eltelt csaknem háromnegyed év, és a dalszínháznak még mindig nincs új vezetője. Ilyen hosszú kinevezési folyamatra nemigen emlékeznek a kulturális élet szereplői, és ez az ex lex állapotra hajazó helyzet megviselte az összes pályázót, beleértve a reménykedő új aspiránsokat és az újrapályázó jelenlegi főigazgatót, Ókovács Szilvesztert is, akinek béna kacsaként egyben kellett ez idő alatt is tartania az intézményt, miközben az egész eljárás az ő menesztéséről szólt

– írtuk ekkor.

Mindazonáltal egy, a színház.neten megrendezett beszélgetésen, ahol az utolsó kérdés az volt, hogy ki lehet az Operaház élén a befutó, az Index képviseletében azt mondtuk: Ókovács Szilveszter.

Izgatott várakozás

Mindenki izgatottan várta tehát, hogy – Csák János ázsiai útját követően – végre döntés szülessen az ügyben, annál is inkább, mert méltatlan és durva pletykák kezdtek keringeni egyes jelöltekről. A miniszter ma, 2023. május 26-án 14 órakor jelentette be a Facebookon, hogy marad Ókovács Szilveszter, és bár nagyon próbáltak figyelni arra, hogy ne menjen ki semmilyen információ, ez a hír már előző este elkezdett terjedni, azért is tudtuk megírni és bekészíteni ezt a cikket.

Abban, hogy Ókovács maradhatott, Csák Jánosnál magasabb politikai erők dönthettek, így talán nem túlzás azt mondani, hogy jelen pillanatban

Ókovács Szilveszter politikai támogatottsága nagyobb, mint Csák Jánosé,

aki egyértelműen azért írt ki új pályázatot a 2022. december elsején eredménytelenné nyilvánított első után – amelyen ketten indultak, Ókovács Szilveszter mellett Győriványi Ráth György karmester –, mert nem akarta meghosszabbítani Ókovács mandátumát.

Végigcsináltatták tizenegy jelölttel ezt a több hónapos procedúrát, amely során a bírálóbizottság hozott egy döntést – így most az ő munkájuk is kukába került. Arról egyébként, hogy a bizottság kiket tartott alkalmasnak, hivatalos tájékoztatás nem történt, és a tagokat több alkalommal is figyelmeztették, hogy titoktartási nyilatkozatot írtak alá, így azt, hogy kit javasoltak az Operaház élére, a sajtó nem tudhatja meg – utólag sem. A bizottsági ajánlásra, a szavazatszámokra vonatkozó kérdéseinket elküldtük a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, amint választ kapunk, tájékoztatjuk róla az olvasóinkat.

(Borítókép: Ókovács Szilveszter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)