Miklósa Erika komoly üzenetet küldött

Ahogy az Index elsőként megírta, Csák János kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán bejelentette: a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter nyert a megismételt pályázaton, ő vezetheti a továbbiakban is a Magyar Állami Operaházat.

Ókovács Szilveszter vetélytársa a főigazgatói székért mások mellett Miklósa Erika operaénekes volt, aki korábban Facebook-oldalán jelentette be, hogy beadta pályázatát az Operaház igazgatói posztjáért. A Magyar Szent István-rend birtokosa a Facebookon reagált a hírre is, hogy Ókovács Szilveszter marad az Operaház igazgatója.

Nincs fotó, csak szavak: gratulálok Ókovács Szilveszternek. Ő viszi tovább az Operaházat. És gratulálok a többi pályázónak is, hogy komolyan vették a Magyar Állami Operaház megújításának szakmai lehetőségét. Fantasztikus kollégák tettek próbát a pályázattal. A szakmai bírálóbizottság munkáját is köszönöm, és a dicséretüket, hogy jó pályázatot írtam annak kapcsán, hogyan képzelem el a Magyar Állami Operaház megújítását.

Végigcsináltatták a tizenegy jelölttel

Ahogy korábban megírtuk, mindenki izgatottan várta tehát, hogy – Csák János ázsiai útját követően – végre döntés szülessen az ügyben, annál is inkább, mert méltatlan és durva pletykák kezdtek keringeni egyes jelöltekről. A miniszter ma, 2023. május 26-án, 14 órakor jelentette be a Facebookon, hogy marad Ókovács Szilveszter, és bár nagyon próbáltak figyelni arra, hogy ne menjen ki semmilyen információ, ez a hír már előző este elkezdett terjedni, azért is tudtuk megírni és bekészíteni ezt a cikket.

Abban, hogy Ókovács maradhatott, Csák Jánosnál magasabb politikai erők dönthettek, így talán nem túlzás azt mondani, hogy jelen pillanatban

ÓKOVÁCS SZILVESZTER POLITIKAI TÁMOGATOTTSÁGA NAGYOBB, MINT CSÁK JÁNOSÉ,

aki egyértelműen azért írt ki új pályázatot a 2022. december elsején eredménytelenné nyilvánított első után – amelyen ketten indultak, Ókovács Szilveszter mellett Győriványi Ráth György karmester –, mert nem akarta meghosszabbítani Ókovács mandátumát.

Végigcsináltatták tizenegy jelölttel ezt a több hónapos procedúrát, amely során a bírálóbizottság hozott egy döntést – így most az ő munkájuk is kukába került. Arról egyébként, hogy a bizottság kiket tartott alkalmasnak, hivatalos tájékoztatás nem történt, és a tagokat több alkalommal is figyelmeztették, hogy titoktartási nyilatkozatot írtak alá, így azt, hogy kit javasoltak az Operaház élére, a sajtó nem tudhatja meg – utólag sem. A bizottsági ajánlásra, a szavazatszámokra vonatkozó kérdéseinket elküldtük a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, amint választ kapunk, tájékoztatjuk róla az olvasóinkat.