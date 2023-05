Kutyás egyenruhások sokkolták a nézőket

Ha lenne csillár a Nemzeti Színház nagytermében, akkor még azon is lógtak volna Romeo Castellucci rendező Bros című előadásán. A MITEM kétségkívül legjobban „marketingelt” előadásáról van szó, amelynek már a leírása is kellőképpen meghökkentő és figyelemfelkeltő, de a világszerte ismert olasz színházi alkotó is erős hívőszónak bizonyult. Ahogy mondani szokták, az előadásán „mindenki megjelent, aki számít”. Aztán jött a feketeleves.