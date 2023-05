Testpermet vagy dezodor, nem mindegy, élőben úgyis minden kiderül

Már csak egyet kell aludni, vagy egyet sem, és aki élőben nem látta, az most megtudja, milyen élőben a Márkó és Barna Síkideg.

Merthogy Márkó és Barna ezúttal élőben nyomják. S bár ez azt jelenti, hogy a Márkó és Barna Síkideg élő műsora csak azok számára élő, akik élőben látják, az Index olvasói mindezt meg is nézhetik, sőt meg is hallgathatják, ráadásul, ha úgy akarják, mindkettőt egyszerre is művelhetik. Mármint a látást és a hallást.

Persze, aki előbb csupán hallgatja, majd aztán látni is akarja, az sincs bajban, mert mindezt 2023. május 27-én ki is próbálhatja itt, az Indexen. Addig is álljon itt a szombati adás előzetese:

Sok téma, még több nevetés, ezt ígéri a műsor, s mindez egyetlen adásban. Márkó és Barna Síkideg élőben az Indexen, 2023. május 27-én, nem sokkal ebéd után. Vagy közben. Vagy előtte.