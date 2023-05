Megtaláltuk a minőségi idő recepjét

Két legendás művész, Eötvös Péter és Mihail Pletnyov csatlakozik a 2023/24-es évadban a Concerto Budapest zenekarhoz, de mellettük számos világsztár szólistát is vendégül lát majd az együttes – derült ki Magyar Zene Házában megtartott sajtótájékoztatón. Megújult bérletkínálattal összesen nyolc különböző bérlettel, és a Concerto Budapest és Keller András nevével fémjelzett immár tematikus napok mellett egy kétnapos csellófesztivállal is megörvendezteti a közönséget a zenekar.

Minikoncerttel kezdődött a Concerto Budapest 2023/24-es évadbejelentő sajtótájékoztatója a Magyar Zene Házában, amelyen elsőként Keller András zenei igazgató köszöntötte a megjelenteket. A jövő évad A minőségi idő mottót kapta. „Nem leszek összeszedett, mert egy rázós próbáról jöttem, amelyen épp Kurtág György új művét próbáltuk. Kerestük, de még nem voltunk elég jók hozzá, hogy megtaláljuk, amit szeretnénk” – vágott bele mondandójába a Concerto Budapest Kossuth-díjas zenei igazgatója.

Lelkileg elég összetört vagyok emiatt, mert még nem vagyok elég jó ehhez.

Azt viszont örömmel újságolta, hogy Vidovszky László új művét szintén próbálják, húsz hegedűssel. Eztán feltette a kérdést: Mire való most egy szimfonikus zenekart, amikor az interneten minden megtalálható? Szerinte azon a felületen egy valamit nem kapunk; érzelmet, inspirációt és élményeket, amelyet átadhatunk egymásnak és gyerekeinknek.

A modern világban a klasszikus zene talán fontosabb, mint valaha. Mindenkiben sokkal nagyobb feszültség van, miután nem tudjuk, mi lesz a hazával, a családunkkal. A zene nyelvével, amiért az életünket adtuk, ezért szeretnénk odafordulni és átadni mindenkinek

– fogalmazott Keller. Hozzátette: majdnem mindegy, mit játszanak, de az teljes szívvel tegyék.

Ezután elkezdte felolvasni, hogy a következő évadban milyen programokkal készül az együttes. Ekkor volt egy elejtett, őszinte megjegyzése. „Most, hogy olvasom, nekem is tetszik.”

Visszatérés az Egyesült Királyságba

Keller András életében először Bach János Passióját játszani, jövő év nagypénteken, pontosan 300 évvel az eredeti mű bemutatója után, ugyanazon a napon. Elmondta, meghatódottan gondol erre. Gyerekkorában ugyanis a pesti ferencesek templomában ülve ismerte meg ezeket a passiókat, amelyek azóta is vele vannak. Majd arról is beszélt, hogy a Virtuózok következő évadában a Concerto Budapestet vezényli. „Izgatottan várom, mert zsűritag már voltam, de zenészként még nem vett részt a műsorban.”

Devich Gábor, a Concerto Budapest 2023-ban kinevezett főigazgatója elmondta, a zenekar kivételes értékeket képvisel, amelyeket a fenntartó felé is közvetítenek. Célja, hogy megőrizzék a zenekar teljesítménye által kivívott legmagasabb szakmai rangot és a Concerto Budapest koncertjeire jellemző kitűnő művészi minőséget, emellett nemzetközi színtéren is további sikereket érjenek el.

Keller András bejelentette, hogy a következő évad egy angliai turnéval indul. Hozzátette: a zenekar tavaly ősszel mutatkozott be az Egyesült Királyságban, akkor sikerrel, hogy idén visszavárják őket. Ez azért fontos, mert egyébként 3-4 évente szokták visszahívni az együtteseket. Szabó Stein Imre, a Concerto Budapest nemzetközi stratégiai főtanácsadója úgy véli, a tavalyi angliai turné annyira sikeres volt, hogy azzal az angolszász piacra is betörtek.

Programhegyek

2023. szeptember 12. és 17. között Pierre-Laurent Aimard és Berecz Mihály zongoraszólójával hat helyszínen, három különböző programmal jelenik meg a zenekar az Egyesült Királyság – Anglia és Írország – legpatinásabb koncerttermeiben, Croydon, Guildorf, London, Cheltenham, Edinburgh és Dublin városában. A turnén Bartók, Liszt, Rachmaninov, Csajkovszkij, Beethoven és Mozart műveit szólaltatják meg.

Folytatódnak az évadban a Keller András által megálmodott tematikus fesztiválok: 2023. október 7-én a Magyar Kincsek Ünnepe, november 5-én a Hallgatás napja egész napos kortárs zenei fesztivál. Ugyanebben a hónapban 25-én és 26-án a kétnapos Concerto Csellóünnep és 2024. március 3-én az immár hagyománnyá vált Mozart-nap tanúsítja a zenekar misszióját.

A zenekarhoz érkező magyar és nemzetközi szólisták névsora idén is sztárokban gazdag. A nemzetközi hangszeres művészek közül Lucas Debargue, Nyikolaj Luganszkij, Isao Nakamura, Szergej Krilov és Maxim Rysanov mellett a hazai klasszikus zenei élet krémje is képviselteti magát a 2023-24-es évad koncertjein. Mások mellett

Várjon Dénes, Kokas Dóra, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Szűcs Máté, Berecz Mihály és Ránki Fülöp.

A Concerto Budapestnek következő évadában is fontos együttműködő partnere a Filharmónia Magyarország, melynek megrendezésében öt koncerten, Székesfehérvár, Békéscsaba, Kecskemét, Szeged és Pécs városában is koncertezik az együttes. Balázs Jánossal a Cziffra György Fesztivál keretei közt a 150 éve született Szergej Rachmaninovot állítják középpontba két koncerten is a Zeneakadémián. Újdonság a jövő évadban Batta András és Keller András sorozata a Magyar Zene Házában Stravinsky tükörben címmel, és még a nyáron, szezonnyitás előtt találkozhatnak a zenekarral a Fesztiválakadémia és a Virtuózok programjában is.