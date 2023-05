Márkó és Barna Síkideg ÉLŐBEN – Tapsoljuk vissza a pilótát!

Fél év felgyülemlett feszültségét ezúttal élő közönség előtt adta ki magából Márkó és Barna. A fiúk azon idegeskedtek, hogy Magyarországon mindent visszatapsolnak, és felmerült, hogy mi lenne, ha leszállásnál a pilótákat is visszatapsolnánk.

Márkó és Barna az ikonikus Facebook-idegeskedés rovattal indítottak. Márkót egy olyan poszt húzta fel, amiben valaki kiadó lakást keres három személynek.

Meséljetek – írja a posztoló, Márkó szerint pedig csupán a következő információkat felejtette ki: mekkora lakást keres, mikortól, mennyi időre, mennyiért és hol.

Barna egy klasszikus „cserebereposztot” hozott, amiben valaki cserélésre kínál például egy félig használt aeroszolos dezodort, és a képen bejelölte, hogy meddig van. Barna szerint biztosan valamilyen szuperképessége van az illetőnek, hogy átlát az alumíniumpalackon.

A fiúk kivannak azokon az embereken is, akik a zenekar pólójában mennek az együttes koncertjére. Márkó megítélése szerint persze ennél már csak az a rosszabb, amikor valaki a kisgyerekére adja a logózott pólót. Az ilyen ember ipari fülvédőt is ad szerencsétlen gyerekre, de mindenkinek világos, hogy szegény kisbaba nem élvezi a koncertet. Barna szerint ez éppolyan, mint szerencsétlen kutyákat elrángatni kocsmákba és bulikba. Hajnali négyig túráztatják szegény állatokat az ilyen gazdák, miközben egyértelmű, hogy a kutya szenved, álmos, és mindenki felbukik benne. Ráadásul az a négy óra kutyaórában ennek legalább a négyszerese.

Különkiadás élőben – mindenről is

Barna ezen a héten a múzeumokon húzta fel magát. Alapvetően a bejáratot két G. I. Joe-minőségű nyugdíjas őrzi, hogy az ember véletlenül se szökhessen be megnézni az egyiptomi szarkofágokat. Bent azonban teljes a káosz. A kiírások ellenére mindenki fotózza a képeket, vagy csak hanyagul megállnak az egyik kép előtt, hátha véletlenül a haverjuk lefotózza őket. Ugyanezt csinálják sokan, amikor kiránduláson egy szép kilátás előtt megállnak, remélve, hogy hátulról csak csattan a kamera, és elkészül az új profilképük.

Szó volt még a próbafülkék átkáról, azaz a függönyről is. Az a textil, ami úgy hajlik, hogy az ember hiába húzza be teljesen, mindig marad alul egy kis rés, amin tökéletesen látni, hogy épp egy S-es nadrágba próbálunk meg beleférni. Aztán van a kisgyerek, aki a szomszédból örökké be akar nézni hozzánk, hiába az anyuka ideges felszólítása.

És ha már gyerekek, Márkó szerint a játszótér a legjobb tanulmányút. Ahol találkozni olyan szülőkkel, akik egyes szám harmadik személyben beszélnek a gyerekükkel.

Apa ezt most megeszi, jó?

De ennél talán még idegesítőbb, amikor idegeneket vonnak be a beszélgetésbe.

A bácsi biztosan megengedi, hogy megnézd a biciklijét.

Ilyenkor mit kell mondani? Azt, hogy

anyukád legközelebb biztosan megkérdezi a bácsit?

Barna nagyon kellemetlenül érzi magát, amikor utazik, és a repülőtéren látja, hogy a pilóták ugyanott szállnak be, ahol az utasok. Miért nincs nekik valamilyen backstage? Olyan ez, mintha a parlamentbe együtt mennénk be Orbán Viktorral. Márkó szerint egyébként az is idegesítő, hogy néhol még megtapsolják a pilótákat. Mi van például, ha véletlenül vastaps alakul ki, és egyszerűen nem tud indulni a következő járat?

Szó volt még a szándékosan felhizlalt háziállatokról, arról, hogy a naptejet miért kell napfénytől védett helyen tárolni, de a kétrétegű zsebkendők hazugságáról is.

A Márkó és Barna Síkideg korábbi epizódjai itt nézhetők vissza.