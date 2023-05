Tavaly balhé volt, de idén is megtartják a rendezvényt

Idén is megrendezik a tavaly hatalmas sikert arató Budapest Comic Cont. A sorozat-, film- és képregényrajongók 2023-ban is világsztárokat láthatnak a nagyszínpadon, és persze most sem maradhat el a cosplayverseny, a képregénybörze és mindenféle különleges program.

A Budapest Comic Con 2022-ben a nyár egyik legérdekesebb eseménye volt. A sikeres nemzetközi franchise először érkezett Magyarországra, és ahogy az várható volt, rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogy lesz-e olyan jó a magyar Comic Con, mint a külföldi társai. A válasz egyértelműen igen. Persze a magyar büdzséhez igazítva azért nem volt akkora felhajtás, de így is ezreket mozgatott meg az Amerikában az 1970-es évek óta futó eseménysorozat.

Tom Wlaschiha is Magyarországra jön

Az biztos, hogy A Gyűrűk Ura-sorozatban Gimlit alakító John Rhys-Davies gerillaakciója volt a tavalyi Comic Con legérdekesebb pillanata. A színész – felrúgva minden szabályt – lemászott a színpadról, és maga járt körbe a közönség kérdéseiért. Reméljük, idén is lesznek ennyire vicces pillanatok, bár a szervezők valószínűleg megint lábon kihordanának egy szívrohamot.

A Budapest Comic Conra most is érkeznek népszerű színészek. A Trónok harcából és a Stranger Thingsből ismert Tom Wlaschiha igazi szupersztár lett az elmúlt években. Szintén itt lesz Jessica Henwick, akit olyan produkciókból ismerhetünk, mint a Vasököl, a Trónok harca, a Mátrix: Feltámadások, a Csillagok háborúja VII: Az ébredő Erő, illetve a Tőrbe ejtve – Az üveghagyma. A színésznő a BCC YouTube-csatornájára felrakott beköszönővideójában egy kicsit még magyarul is beszél – azért reméljük, június 10-re több kifejezést is megtanul a rajongók kedvéért.

A nemzetközi művészek között ott lesz még Natalia Tena, a Harry Potter és a Trónok harca színésznője, akit már tavaly is körberajongtak a résztvevők. Érkezik még a Last Kingdom színésze, Arnas Fedaravicius, illetve a Vajákból ismert Anna Schaffer. A magyar színészek közül Réti Barnabás, Tolnai Klára és a Tim Burton Netflix-sorozatában a fiatal Wednesdayt alakító Váradi Karina is részt vesz az idei Comic Conon.

Természetesen idén is kiemelt szerepet kap a cosplay. A beöltözés szerelmesei 2023-ban is találkozhatnak sikeres külföldi cosplayesekkel, köztük Maullal, aki majdnem 500 ezer követővel rendelkezik, valamint az Instagramon egymillió követőt megmozgató Enji Nighttal.

A cosplay hazánkban is elképesztően népszerű, a látogatók nagyobbik része az évente többször megrendezett MondoConon és a tavalyi Budapest Comic Conon is beöltözött. A cosplayesek idén is két kategóriában versenyezhetnek: a Craftmanshipben a kosztümöket értékelik, míg a Performance-ban az adott karakter legjobb megformálását díjazzák.

Képregényes oldalról a DC- és a Marvel-képregények külföldi alkotói érkeznek hazánkba. Köztük lesz Matz, a The Killer-könyvek megálmodója, a sorozatból hamarosan film is készül Michael Fassbender főszereplésével. Az eseményen az Eisner-díjas 100 Bullets szerzője, Brian Azzarello és a képregényrajzoló Eduardo Risso is tiszteletét teszi.

Ezenkívül rengeteg programmal várja a látogatókat a 2023-as Budapest Comic Con június 10-én és 11-én. Lesz Lego- és Star Wars-kiállítás, ismét kint lesz az amerikai nagykövetség, és megint rengeteg filmes, sorozatos és képregényes ajándéktárgyat lehet majd beszerezni. Talán idén jobban figyelnek arra, hogy több étkezési lehetőség legyen, és jobban ügyelnek, hogy a különleges étrendet követők is többféle ételből tudjanak válogatni.

