A Mandalóri rendezője soha nem ismert titkot fedett fel

Most már nehezünkre esne mással elképzelni Tony Starkot, mint Robert Downey Jr.-ral, de nem ez volt az első Marvel-szerep, amivel kapcsolatban felmerült a neve.

A Marvel-univerzumot elindító 2008-as Vasember 15. évfordulójának megünneplésére a Marvel Studios elnöke, Kevin Feige és John Favreau rendező leültek, hogy felidézzék, hogy jött létre a nagy sikerű film és hogy indult a Marvel-stúdió szárnyalása.

A Mandalóri rendezője visszaemlékezett, hogy, amikor Downey felmerült, már mind ismerték, például azért, mert neve a Doctor Doommal, a Fantasztikus négyes főgonoszával kapcsolatban is bekerült a kalapba, de akkor még nem húzták ki.

Favreau nem erősítette meg, hogy Downey meddig jutott el Tim Story 2005-ös filmjének, a Fantasztikus négyesnek a meghallgatásán, de a film jogai a 20th Century Fox tulajdonában voltak, amíg a Disney 2019-ben fel nem vásárolta a stúdiót. A rendező elmesélte, hogy a színészt elvitték egy képernyőtesztre az Iron Man-hez, és ekkor látták meg „a szikrát benne”, és tudták, hogy tökéletes a karakterre, megértette a szerep hangját.

Favreau lapunknak is nyilatkozott márciusban és ekkor is beszélt a 2008-as szuperhősmoziról és a Marvel-univerzum alapjainak letételéről. És aztán csatlakozott a többi színész is, mert így már érdekes volt a projekt.

A Vasember több mint 585 millió dollárt hozott világszerte, valamint 2 folytatást és a karakter négy Bosszúállók-filmben is feltűnt később, az Amerika Kapitány: Polgárháborúban és még sok másban is. Feige azt is beismeri, hogy Downey segített abban, hogy a Marvel-univerzum ma olyan, amilyen. A Marvel főnöke még viccelődve azt mondja: