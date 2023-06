Különleges lehetőségeket akar biztosítani a Magyar Zene Háza az egyetemistáknak

A Magyar Zene Háza bejelentette új programsorozatait az év második felére. Az intézmény céljai közt kiemelt szerepet tölt be a zene széles körű megismertetése, ezért új programjuk keretén belül együttműködésre lépnek hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel.

Jó pár népszerű programot sikerült az elmúlt két évben elkészíteni a Magyar Zene Házában. Az intézmény, amely fennállása óta több mint egy millió látogatót fogadott be, most 2023. június elsején bejelentette célkitűzéseit az év második felére.

Olyan tudás van a Házban, amelyre itthon és külföldről is lehetőségként tekintenek az oktatási és kulturális intézmények. Az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy tantervbe illeszthető programokat hozzunk létre különböző egyetemi tanszékekkel, külföldi partnerekkel

– meséli Horn Márton, az intézmény igazgatója hozzánk eljuttatott közleményükben.

Berlin, Budapest, Róma, Pécs

A Zene Házának jelen elképzelése szerint internacionális szinten szeretnék a felsőoktatási intézményeket bevonni az intézmény programjaiba. Elmondásuk szerint az intézmény a zene széles körű megismertetését tűzte ki célul, éppen ezért folyamatosan új lehetőségeket teremt a küldetése megvalósítása érdekében.

Az új, edukációs célok között az értő közönség és közösség kialakítása is helyet kapott, erről mesélt Batta András, az intézmény ügyvezető igazgatója:

Az idei év nagy szenzációja minden bizonnyal az időszaki kiállítás megnyitása volt, hiszen ezzel vált teljessé az intézmény. Nagy boldogság látni, hogy a hosszú évek tervezése során elgondolt koncepció mennyi örömöt és élményt szerez a látogatóinknak, vendégeink visszajelzése igazolja szakmai elképzeléseinket. Kiemelt célunk, hogy a Házban egyszerre építsünk értő zenei közönséget és összetartó közösséget. Ezt erősíti a mai nap induló Zene Háza+ programunk is, amely baráti körökben egyesíti a ház leginkább érdeklődő vendégeit, támogatóit. A 3 lépcsős rendszer exkluzív programokat és különleges kedvezményeket tesz elérhetővé mindazoknak, akik kiváltják az ehhez szükséges éves tagságot.

A Zene Háza egyik innovatív helyszíne a Hangdóm kísérleti pontja lesz a Zeneakadémia elektronikus zenei és médiaművészek szakirány hallgatóinak, de a berlini művészeti egyetem, az UDK Hangművészeti Tanszéke is tervez gyakorlati képzést ide. Projekthez kapcsolódó együttműködések kialakítása is zajlik, a Ligeti 100 programsorozat részeként a bécsi Universität für Musik és a római képzőművészeti egyetemmel is folynak együttműködések, míg a Pécsi Tudományegyetem Elektronikus Zenei és Média Tanszék hallgatói különleges kültéri installációt készítenek a Ligetbe.

Idén szeptemberben a MOME-val közösen második alkalommal rendezzük meg az Intermezzo Fesztivált, amit a Zene Háza támogatásával az egyetem hallgatói – tervezőgrafikus, animációs szak, médiadizájn, építőművészet és dizájn- és művészetmenedzsment szakosok közösen szerveznek

– mondta Horn Márton.

A Magyar Zene Háza nyári programjainak keretében számos ingyenes, szabadtéri koncertet tartanak, emellett a fesztiválok sem maradnak el. Míg június elején a berlini elektronikus zene kerül a fókuszba, júliusban Dél-Amerika országainak zenéjén lesz a hangsúly.

Emellett már az őszi koncertszezon előadásait is bejelentették. Nemzetközi és hazai művészek egyaránt fellépnek a ligetben. Angolai énekesektől brit hiphopsztárokon át egészen tradicionális magyar és cigány zenéig mindennel lehet majd találkozni. A hazai palettáról jelen állás szerint fellép Kollár-Klemencz László, Bérczesi Róbert és a Vad Fruttik is.