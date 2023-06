A TMZ értesülése alapján lapunk is beszámolt arról, hogy Al Pacino negyedszer is apa lesz. A 82 éves színész és barátnője, Noor Alfallah első közös gyermeküket várják, a hírt a hollywoodi híresség képviselője is megerősítette.

Amikor Noor Alfallah terhes lett, Al Pacino állítólag megdöbbent. A Keresztapa-filmek sztárja annyira biztos volt benne, hogy nem ejtheti teherbe sem Noor Alfallaht, sem mást, hogy először nem hitte el, hogy a baba az övé – értesült a TMZ. A portál úgy tudja, hogy a színészlegenda olyan egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek általában megakadályozzák, hogy egy férfi teherbe ejtsen egy nőt.

A hollywoodi csillag ennek fényében DNS-tesztet követelt a barátnőjétől. A kiadvány szerint a nő tiszteletben tartotta a férfi kívánságát, és a teszt kimutatta, hogy valóban Al Pacino az apa.

A szóbeszéd szerint Al Pacino két hónappal ezelőttig nem is tudott arról, hogy a barátnője terhes. A TMZ írása szerint a színészóriás kisebb sokkot kapott, amikor megtudta, hogy ismét apa lesz.

A hírek szerint Al Pacino és Noor Alfallah 2022 áprilisa óta alkot egy párt, de a kapcsolatuk részleteiről nem osztottak meg semmit, nagyon vigyáztak arra, hogy ne kerüljenek be a bulvárhírekbe.

Az E! Online szerint Noor Alfallah korábban Mick Jagger oldalán talált rá a boldogságra, de az a románc nem tartott sokáig.

A The New Yorkernek 2014-ben adott interjújában Al Pacino nyíltan beszélt arról, hogy nem akar olyan lenni, mint az apja, aki 2 éves korában elhagyta a családját.

Tudtam, hogy nem akarok olyan lenni, mint az apám. Három gyermekem van. Felelős vagyok értük. Része vagyok az életüknek

– mondta, hozzátéve, hogy amikor nincs mellettük, az „felzaklat engem és őket is”.