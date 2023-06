Egész életében Marilyn Monroe-ba volt szerelmes

Tony Curtist Hollywood egyik legnagyobb szívtiprójaként tartották számon, aki a Psycho sztárja, Janet Leigh mellett a kor szexszimbólumát, Marilyn Monroe-t is az ujja köré csavarta. A kétszeres Golden Globe-díjas, Oscar-jelölt színész élete végéig büszke volt a gyökereire, és több ízben is hazalátogatott Magyarországra. A Minden lében két kanál és a Van, aki forrón szereti sztárja hazánkat reklámozó filmben is szerepelt. Tony Curtis 1925. június 3-án született New Yorkban. Születésnapi kvízzel emlékezünk rá.