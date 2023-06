Meghalt Kristóf Lajos, a magyar sportvilág egyik legjelentősebb fotósa és szobrásza

Kristóf Lajos a Kispest-pálya melletti kerületben született, és ott is élt élete végig. 1976 és 1983 között a Dési Huber István Képzőművészeti Szabadiskolában tanult.

Szobrait többnyire márványból és fából készítette. Különösen büszke volt a kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában elhelyezett, Puskás Ferencről készített, valamint a római ökölvívó olimpiai bajnok Török Gyulát ábrázoló mellszobrára – írja a Nemzeti Sport.

Az Aranycsapatról több egész alakos szobrot is készített. Puskás szoborportréja a kispesti KÖKI-terminálon, valamint Isztambul Pendik kerületének török–magyar barátság parkjában is kiállításra került. Ő készítette a kispesti Puskás Alapítvány által évente a Honvéd legjobb utánpótlás-játékosának adományozott trófeát is. Puskás Ferenchez egyébként személyes kapcsolat is fűzte.

Sokáig dolgozott fotóriporterként, számos képe jelent meg többek között a Nemzeti Sport hasábjain. Fél évszázadon át fényképezte a Honvéd mérkőzéseit. 2015-től tagja volt a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány kuratóriumának.

Kristóf Lajostól a Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnöke, Mravik Gusztáv a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében búcsúzott.