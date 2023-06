Vecsei H. Miklós: G-Mercivel nem lehet templomba járni

Vecsei H. Miklós elmélkedős hangulatban érkezik a beszélgetésre, és amint elindul a felvétel, négy filmtekercset tesz az asztalra. Tárgyak abból a korból, amikor még inkább volt analóg a világ. A fiatal színművészre reggel csörögtek rá telefonon a laborból, és jelezték neki, előhívták a múltat.

Vecsei H. Miklós előtt egy tizenhét éve zárt időablak nyílt meg. Az elfeledett tekercsek, két színes és két fekete-fehér, sokáig egy fiók mélyén lapultak. Kölyökként egy időben fotóasszisztensként is dolgozott, a képeket ő készítette analóg géppel. Most pedig, 2023-ban, miután meglátta, gyerekként mit is keresett a lencsén keresztül, megérintette a múlt. Emlékek, képeken a pillanat, felvétel

a Parlamentről, a Margit hídról, a húgáról, önmagáról, plüsskutyáról.

Reflexív beszélgetés szem- és fültanúi vagyunk. Vecsei H. Miklós úgy beszél a múltról, jelenről, színművészetről, a társadalmat szétfeszítő gyűlöletről, haragról, mindennapi örömökről, ahogyan erre csak kevesek képesek. Vagy csak kevesen mernek így.

G Mercivel templomba?

Vecsei H. Miklós nem bánt, nem támad senkit. Egy fiatalembert látunk, aki szembe mer nézni önnön gyarlóságaival is, és attól sem fél, hogy kimondjon mások szerint manapság kimondhatatlannak vélt gondolatokat.

Nem arról beszélünk, amiről kéne, és nem azoknak a hangját hangosítjuk, akikét kéne. Magyarországon azok vannak elcsendesítve, akiknek baromira figyelni kellene a hangjára.

Azt mondja, sokszor lelkiismeret-furdalása van, mert nem azzal foglalkozik, amivel kéne. Mert nem ápoló, nem orvos, de mindig rájön, hogy a színház is képes arra, hogy segítsen az embereken. Mert képes megszólítani a lelkeket...

Miközben ő is tapasztalja, hogy a társadalomban milyen sok a gyűlölet, a harag, a fáradtság. A pedagógusok helyzetéről például azt mondja, hogy az ember szíve összeszorul, mintha nem lenne fül, amely meghallaná a kiáltásokat. És azt is megfogalmazza, kimondja, hogy

Ha az ember szidja a pénzelosztást, akkor nem járhat G-Mercivel a templomba.

Vecsei H. Miklós azt is elmeséli, hogyan bántak vele akkor, amikor 2018-ban, az ifj. Vidnyánszky Attilával közösen kapott Junior Príma díjáért kapott pénzből felállították az első Poket automatákat. A színművész csak arra vágyott, hogy a fiatalok ne csupán a telefonjaik képernyőit bámulják, hanem az utazásokhoz zsebre vágható irodalmat, kortárs szerzők gondolatait vihessék magukkal.

Középen a színművész

Ám az ünnepélyes átadóra sorra mondták le a meghívásokat a vendégek, csak azért, mert úgy vélték, az eseményen olyanok is részt vesznek, akikkel nem mutatkoznának egy közösségben. Ez már önmagában is meglepő volt, de a rendezvényt követően Vecsei H. Miklós azt tapasztalta, hogy a média különböző platformjai érdekeik szerint vágják meg azt a fotót, amelyen hárman álltak: Novák Katalin, Vecsei H. Miklós, Esterházy Gitta. Bizonyos médiumok hol az egyik, hol a másik hölgyet metszették le a képről. Ahogyan az éppen az érdekükben állt.

A beszélgetésben szó esik még arról is,

mit történik ma azzal, aki hídszerepet gondol magának,

mikortól nem ízléses a moralizálás,

mi is a színház,

és mit ér a bűn, ha nincsen bűnhődés.

