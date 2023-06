Csajkovszkij nem egy diktatúráé, hanem mindenkié

Rajtunk a zenei világ szeme: az Európai Zenei Tanács szakmai fóruma, a Bach 2 Future klasszikus zenei konferencia és a JMI workshopja is Budapesten lesz 2023. június 5. és 12. között a Magyar Zenei Tanács és a Papageno szervezésében. A tanácskozásokon a zeneipart érintő húsbavágó kérdések is szóba kerülnek, de profitálhat mindebből az átlag fővárosi polgár is: meghallgathatja például a World Youth Choir (Ifjúsági Világkórus) koncertjét 2023. június 10-én a Zeneakadémián.