Meghalt Jacques Rozier

A francia média arról számolt be, hogy Jacques Rozier filmrendező június 2-án, szülővárosában, egy párizsi kórházban meghalt – az információt a rendező egyik közeli ismerőse is megerősítette.

Rozier soha nem érte el Jean-Luc Godard vagy Francois Truffaut hírnevét, de munkássága a francia új hullámban megállta a helyét, művészetével pedig olyan határokat feszegetett, amelyek a mai filmesek számára is utat mutathatnak.

Miután Rozier a korai francia filmes iskolában, az IDHEC-ben tanult, televíziós asszisztensként kezdett el rendezni, miközben olyan rövidfilmeket készített, mint például az 1958-as Blue Jeans. Az alkotást egy tours-i rövidfilmfesztiválon játszották, ahol felkeltette az akkori filmkritikus Godard figyelmét, aki Varda és Demy rövidfilmjei mellett a kor egyik kiemelkedő alkotásaként emelte ki.

Rozier első nagyjátékfilmjét, az Adieu Philippine-t 1962-ben mutatták be. A cannes-i kritikusok hetének nyitókiadásán olyan filmek mellett szerepelt, mint Rick Carrier amerikai rendező Strangers In The City és az olasz Ugo Gregoretti I Nuovi Angeli című alkotása.

Említésre méltó rövidfilmje még az 1964-es Paparazzi, amely Brigitte Bardot viszonyát mutatja be a fotósokkal, akik minden mozdulatát megpróbálják megörökíteni, amikor az olasz Capri szigetén tartózkodik.

A francia rendező mindössze öt nagyjátékfilmet készített, ám munkássága kiterjedt a rövidfilmekre, a zenei videókra és a tévésorozatokra is. Jacques Rozier 96 éves volt.