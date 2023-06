Ha késésben lenne, csúszdával is közlekedhet a föld alatt

Olyan, mintha egy örökkévalóság óta újították volna fel a hármas metrót. Az ember szinte keresi az emlékei közt azokat a napokat, amikor még teljes vonalon járt a szerelvény, és nem kellett a pótlóbuszok aktuális vonalait figyelni. Persze nem volt annyira régen az, hisz csupán öt éve kezdték meg a felújítást – bár ez esetben a „régen” elég szubjektív.

Most, hogy végre befejeződtek a munkálatok, és újra teljes vonalon járhat a kék szerelvény, Budapest önkormányzata, a BKV-val és a Budapest Branddel közösen nagyszabású, az ő szavaikkal élve „földalatti fesztiválra” készül. Június 15–16-án az M3 hét prominens megállójába terveznek különféle performance-okat a szervezők a színi előadástól a helyszíni koncerten át a stand-upig mindenféle művészeti ágazatot bevonva.

A Menni jöttél, de maradni fogsz elnevezésű rendezvénysorozat olyan zenekarokat léptet fel a hónap közepén, mint a NEO zenekar, a Soharóza imprókórus és a Galactic Jackson. Színházi oldalon a Baltazár színház és a Momentán Társulat improvizatív előadását láthatja az utazó közönség, valamint a RadioCafé és a Budapest Ballet Grand Prix is képviselteti magát.

Az eseményt a Budapest 150 keretén belül valósítják meg a szervezők. A naponta nagyjából félmillió utast kiszolgáló metróvonal kiemelt megállói lesznek a művészeti terek, úgymint a Nagyvárad tér, a Corvin-negyed, a Kálvin tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca, a Nyugati pályaudvar és a Lehel tér.

Az, hogy a régóta nehézkesen használható metróvonal most teljes erővel tér vissza, mindenképpen megünnepelendő. Szertartásszerű és vontatott beszédek helyett egy méltó és rendhagyó nyitórendezvényt álmodtunk meg a budapestieknek, hiszen a felújítás öt éve alatt tanúsított türelmükkel rászolgáltak egy-két különlegességre. A metró egyébként is kiemelten fontos alkotóeleme az idén 150 éves születésnapját ünneplő Budapestnek, hiszen közel 500.000 utas használja nap mint nap. A fesztivál éppen ezért lesz sokszínű: azoknak is érdekes, akik popzenét fogyasztanak, de azoknak is, akiknek a színház jelenti a kikapcsolódást. Igényes és színvonalas esemény lesz, melyre minden budapestit és Budapestre látogatót szívesen várunk