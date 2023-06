Meghalt Picasso egykori szeretője

A festőnő volt az egyetlen nő, aki maga szakított Picassóval. Könyvet is írt a kapcsolatukról, amit a festő be akart tiltatni. Művei a világ jelentősebb múzeumainak gyűjteményében is megtalálhatók.

Françoise Gilot, a termékeny és elismert festőnő, aki jóval több mint fél évszázadon át alkotott, de mégis inkább a Pablo Picassóval való viharos kapcsolatáról volt híres, kedden halt meg New Yorkban, ahol évtizedekig élt. 101 éves volt.

Gilot lánya, Aurelia Engel az Associated Pressnek elmondta, hogy édesanyja a Mount Sinai West kórházban hunyt el, miután tüdő- és szívproblémákkal küzdött.

Rendkívül tehetséges művész volt, és mi az ő örökségén és a ránk hagyott hihetetlen festményeken és műveken fogunk dolgozni

− mondta Engel.

A francia származású Gilot már régóta világossá tette frusztrációját, hogy a tizenéves korától öt évvel ezelőttig alkotott művészetének elismerése ellenére továbbra is Picassóval való kapcsolata miatt lett ismert, akivel 1943-ban, 21 évesen ismerkedett meg, és négy évtizeddel fiatalabb volt nála. A házasságból két gyermek született: Claude és Paloma Picasso. De ellentétben Picasso életének többi meghatározó nőjével − feleségekkel vagy szeretőkkel −, Gilot végül kilépett a kapcsolatból.

Maga Gilot 2016-ban a The Guardian című napilapnak azt mondta, hogy „nem voltam fogoly” a kapcsolatban.

Saját akaratomból voltam ott, és saját akaratomból mentem el. Ezt mondtam neki egyszer, mielőtt elmentem: Vigyázz, mert akkor jöttem, amikor akartam, és akkor megyek el, amikor akarok. Azt mondta: Senki sem hagy el egy olyan embert, mint én. Erre azt feleltem: Majd meglátjuk

− mondta akkor 94 évesen.

Gilot több könyvet is megjelentetett, amelyek közül a leghíresebb az 1964-ben Carlton Lake-kel közösen írt Élet Picassóval című. A dühös Picasso sikertelenül próbálta betiltani a kiadását. „Megtámadta őt a bíróságon, és háromszor is vesztett” − mondta a 66 éves Engel, aki építészmérnökként végzett, és most édesanyja archívumát kezeli. Azonban „a harmadik vereség után felhívta őt, és gratulált neki. Küzdött ellene, de ugyanakkor azt hiszem, büszke volt arra, hogy egy olyan nővel volt együtt, aki olyan bátor volt, mint ő.”

Már gyerekkorában tudta, hogy festő akar lenni

Gilot 1921. november 26-án született Párizs külvárosában.

Ötéves korában tudta, hogy festő akar lenni

− mondta Engel. Szülei kívánságának megfelelően azonban jogot tanult, miközben a művészet maradt az igazi szenvedélye. Festményeit először 1943-ban állította ki.

Ebben az évben találkozott Picassóval, amikor egy barátjával együtt meglátogatott egy éttermet, egy olyan társaságban, amelyben Picasso akkori társa, Dora Maar is ott volt.

Művészetének az évek során csak nőtt az értéke. A Sotheby's árverésén 2021-ben a Paloma à la Guitare (1965) című műve 1,3 millió dollárért kelt el. Munkái számos neves múzeum gyűjteményében ott vannak, köztük a Metropolitan Museum of Artban és a Museum of Modern Artban. Picassóval közös életét a James Ivory által rendezett Surviving Picasso című 1996-os film is bemutatta.

(Borítókép: Francoise Gilot San Diegó-i otthonában 1988 körül. Fotó: François Duhamel / Sygma / Sygma / Getty Images)