A gyerekeknek is jár a fesztivál

A június 16-án induló Gyerek Szigeten koncertek, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások, sportprogramok, állatsimogatók is kényeztetik a gyerekeket. Szeparált pelenkázó, falusi állatok, kalandjáték, közlekedési ismeretek – az élet minden területén kipróbálhatják magukat a kicsik biztonságos és felügyelt körülmények között. A szülőket ingyenes egészségügyi szűrőbusz várja.

A június 16-tól induló programok között lesz Halász Judit, Gryllus Vilmos, Poronty Cirkusz, bűvész, kézműves foglalkozások, bábszínház, sportprogram, állatsimogató, gasztronómiai játszótér, és ez még nem minden! Az idén egy, hosszú hétvégét átívelő Gyerek Sziget Fesztiválba sűrítették a szervezők a programok sorát, megannyi élményt kínálva kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

A legkisebbeket a Jana Babajátszóház- és pihenőparkban várják játszószőnyeggel, fejlesztő játékokkal, külön gondolva a babák etetésére és pelenkázására, amire szeparált sátrakban lesz majd lehetőség, a babakocsikkal a Babakocsi parkolóba állhatunk be.

Mesterségek, kereskedés, bohócok

Kukutyinban, a kicsiny falucska közepén a Mester Téren régi mesterségekkel ismerkedhetnek a gyerekek, a házacskákban konyha, rajzolós szoba és babaházikó, a falu szélén horgásztó, hintaállatok, fészküket kereső tyúkok is várják a sok városi gyereket. A Gyerek Paradicsomban a Gasztrokaland programon friss fűszernövényeket szimatolhatnak, a Mini Piacon igazi zöldségek, gyümölcsök sorakoznak, ezekkel kereskedhetnek a kicsik.

A Karamella Cirkuszvilágban a gyerekek beleshetnek a Bohóclakás ajtaján, a Poronty Cirkuszban „interaktív” cirkuszi produkciókkal készülnek, amelyekben bűvészt, zsonglőrt, és zenei produkciókat és bohóctréfákat is láthatnak a lurkók.

Aki egyszerűen csak mozogni akar, azt a Sport- és Kalandparkban vagy az Óriás Ugrálóvárban várják, vagy akár számháborúzhat a cserkészekkel, esetleg a Kaboló tanítványok segítségével ismerkedhet a légtornászélet kihívásaival. Az egyik legnépszerűbb helyszín a Generali Akadálypálya, ahol a látogatók ifjú Ninjaként próbálhatják ki magukat a 15 elemes pályán.

Kalandozás ügyesen

A Generali Nagy Családi Kalandjátékban a családtagok egymással együttműködve, logikai és ügyességi feladatokat megoldva jutnak el az izgalmas nyereményhez, sőt, a kalandozás mellett már a legkisebbek is megismerkedhetnek a jótékonykodás fontosságával. A játék végén a Generali Adománybüfében falatozhatnak és egyúttal támogathatnak egy jó ügyet is: a The Human Safety Net program által megálmodott különleges szülő-gyermek tábor megvalósítását. A két Generali egészségügyi szűrőbusz fedélzetén ingyenes prevenciós szűrővizsgálatokon vehetnek részt a szülők.

Az ALDI KIDS helyszín óriástársassal, kifestőkkel és ügyességi játékokkal várja a kicsiket, Ganz és MOM Rádióklub sátrában amatőr rádiózhatnak az érdeklődők, a Retro Videojáték Sátor pedig igazi szülő-gyermek, nagyszülő-unoka programnak ígérkezik: 25-30-40+ éves gépek várják a játékosokat. A Hangolóra helyszínen pedig számos hangszert kipróbálhatnak a kicsik.

A Gyerek Paradicsomban a környezettudatosság kerül a középpontba, lehet majd kertészkedni, fűszerekkel és madarakkal ismerkedni, de a sziget élővilágát is bemutatják egy természetjáró séta alatt, és megtudhatunk mindent a mézgyűjtés folyamatáról, a méhész munkájáról, a nektárt adó növények virágzásáról, és arról is, hogyan lehet a méhek számára élhető világot teremteni a városban. A Nemzetközi Duna Napon, szombaton a Duna élővilágát ismerhetjük meg a Fővárosi Állat- és Növénykert sátrában, ahol színes programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várják a kis fesztiválozókat. Az Állatsimogatóban háziállatokat cirógathatnak a gyerekek, a Kézműves Palotában pedig kreativitásukat élhetik ki.

A három nap során a gyerekek a biztonságos közlekedés alapelveivel is megismerkedhetnek, de lehet majd barkácsolni, növényt ültetni, tereplépkedni, társasozni, gyurmázni, kutyás programokon részt venni, zsonglőrködni.

(Borítókép: Generali Gyerek Sziget)