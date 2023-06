Mit keres egy csapatban Dukai Regina és Hodász András?

Napi 20 perc olvasásra hívja a közönséget a Libri 30 napos programja. A program népszerűsítésében olyan hírességek, véleményvezérek is részt vesznek, akik maguk is rendszeresen olvasnak, és előszeretettel szólalnak meg könyves témákban. Mások mellett Szirmai Gergely, Dukai Regina és Hodász András.

A történetek, amiket olvasunk, beépülnek a mindennapjainkba, a személyiségünkbe, és stresszcsökkentő hatással bírnak. A Libri legújabb, június 7-én induló, bármikor elkezdhető olvasásnépszerűsítő programjában is az olvasás pozitív élettani hatásaira helyezi a hangsúlyt. 20 perc könyvklub elnevezésű kezdeményezésük keretében 30 napon keresztül napi legalább 20 perc olvasnivalót biztosítanak a közönségnek.



A Libri célja az, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. A 20 perc könyvklub a résztvevők számára 30 napon keresztül minimum napi 20 percnyi olvasnivalót biztosít egy külön erre a célra kialakított, interaktív felületen.

A LIBRI.HU/20PERCKONYVKLUB OLDALON A CÉG MINDENNAP EGY ÚJ TÉMÁVAL KÉSZÜL.

Ezeket egy ismeretterjesztő cikk vezeti fel, amit egy új megjelenésű könyv egy részlete is kiegészít. A napi tartalmak mellett a Libri heti kihívásokkal is készül a közönség számára. Az oldal ezáltal segítséget nyújthat az olvasás rendszeressé tételében azoknak, akik nem biztosak benne, hogy melyik könyvhöz nyúljanak.

Ebben segít a 20 perc könyvklub

A kampányhoz kapcsolódva egy saját könyves közösséget is kialakít a könyvkereskedő, a kampányhoz létrehozott Facebook-csoportban még több információval, kihívással és tartalommal várja az olvasókat, a legaktívabbak között a kampány végeztével a Libri könyvcsomagokat is kisorsol.



A program népszerűsítésében olyan hírességek, véleményvezérek is részt vesznek, akik maguk is rendszeresen olvasnak, és előszeretettel szólalnak meg könyves témákban. Ilyen

Szirmai Gergely youtuber és kritikus, Kaszás Csenge tiktoker, a Csiky Gergely Színház színésze, Király Lina és Viszkok Fruzsina tartalomgyártók, Ott Anna irodalmár és Dukai Regina is.

Emellett a program számára Hodász András, Szirmai Gergely, Simon Márton költő, Szabó Benedek – a Galaxisok zenekar frontembere, Jászberényi Sándor író, Tittel Kinga író és idegenvezető, Gyurkó Szilvia – a Hintalovon Alapítvány vezetője, valamint Szebenyi Péter környezetvédelmi mérnök és influencer is ír cikket.

Piacvezetőként, könyves szakemberekként az egyik legfontosabb feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az olvasás nemcsak a gondolkodásunkat fejleszti, de pozitív élettani hatásai is vannak. Mindenkinek tudunk ajánlani legalább egy olyan könyvet, amiben el tud merülni, és aminek segítségével ki tud szakadni a sokszor stresszel teli mindennapokból. Ebben segít a 20 perc könyvklub

– hangsúlyozta Sándor Gabriella, a Libri-Bookline Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója.



Az olvasás pozitív hatását egyébként felmérések is bizonyítják. Egy, a Sussexi Egyetemen végzett 2009-es kutatás szerint már napi fél óra olvasás is 68 százalékkal csökkenti a stressz élettani hatásait, és így hosszú távon is képes csökkenteni az életvitelünkből és a környezetünkből fakadó kockázatokat.

(Borítókép: Hodász András. Fotó: Kaszás Tamás / Index)