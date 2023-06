Rost Andrea: Az Operaházban kialakult nyomasztó hangulat lelkileg megviselt

Az opera-énekesnő a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem írja alá a Magyar Állami Operaház által a 2023/24-es színházi szezonra ajánlott szerződését. Rost Andrea azt is elárulta, hogy az Operaházban kialakult nyomasztó hangulat számtalan alkalommal lelkileg megviselte, így fordulhatott elő, hogy előadást is le kellett mondania.