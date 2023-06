Csák János az Operaház vesztes pályázóival fotózkodott saját szalonjában

Csák János már üzletemberkét is szívügyének tartotta, hogy létrehozzon olyan találkozási lehetőségeket, ahol kötetlenebb formában lehet beszélgetni a résztvevők által fontosnak tartott témákról. Ilyen céllal alapította 2003-ban a Széll Kálmán Alapítványt is: a társaskör célja az alapítvány honlapja szerint az volt, hogy „olyan intellektuális, zártkörű találkozóhelyet biztosítson tagjai számára, ahol rendszeresen tájékozódhatnak társadalmi, gazdasági, akár filozófiai vagy éppen nagyon is gyakorlati politikai kérdésekben”.

Most hasonló találkozási színteret kíván nyújtani az általa életre hívott Szimpózium Szalon, amely a héten indult útjára a Szépművészeti Múzeumban. Erről Csák János kulturális és innovációs miniszter maga számolt be a Facebook-oldalán.

Fontos közös célunk, hogy szemléletváltást érjünk el, felélesszük a hazai mecenatúrát a kulturális ágazatban. Az állami finanszírozáson túl egyéb forrásszerzési lehetőségekre is figyelnie kell a magyar művészvilágnak – írja bejegyzésében. – A Szimpózium Szalon pont arra ad lehetőséget, hogy a kulturális szféra, a civil világ és a gazdasági szereplők egy platformon, közvetlenül találkozzanak, beszéljenek és kialakítsák saját együttműködési hálózatukat.

A találkozó résztvevői

A találkozón a miniszter és a résztvevők által megosztott fényképek tanúsága szerint jelen volt mások mellett Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Rofusz Ferenc rajzfilmrendező, Szikora Róbert énekes, Cseke Péter színművész, színházigazgató, Szigethy Gábor író, illetve Novák János, a Kolibri Színház igazgatója is, valamit politikusok: Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, Tessely Zoltán, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, de ott volt Király Nóra, a FICSAK (Fiatal Családosok Klubja) és a Zöld Követ Egyesület alapítója is.

Érdekesség, hogy Csák János azokat a képeket tartotta fontosnak megosztani, ahol a Magyar Állami Operaház főigazgatói pályázatának veszteseivel beszélget. Ahhoz a képhez, amelyen Miklósa Erika operaénekessel látható, ezt írta:

„Az opera pályázat (sic!) lezárult, indul a jövő.”

Rost Andreával szintén készült közös fotó, ehhez azt írta: „Elmélyült beszélgetést kezdtünk a magyar operajátszás jövőjéről.”

Kérdés, hogy azok után, hogy Rost Andrea bejelentette, nem írja alá a következő évadra a szerződését a Magyar Állami Operaházzal – később pedig arról beszélt, hogy az Operaházban kialakult nyomasztó hangulat lelkileg megviselte –, milyen keretek között folytatják ezt a beszélgetést. Ókovács Szilveszter frissen kinevezett régi-új főigazgatóval nem osztott meg közös fotót a miniszter, pedig információnk szerint ő is ott volt.

Készült viszont közös kép Rofusz Ferenccel, a következő szöveggel: „Az Oscar-díjas rajzfilmrendező is tiszteletét tette, jól elbeszélgettünk a magyar animáció jövőjéről.” Az eredeti posztban ez még így szerepelt, hogy „Oszkár díjas”, amint az alábbi képen is látható. Csák János az egyik kép alá azt írta: „Köszönöm a MOL, a Richter és az OTP szponzorációját.” A szalon tehát már biztosan megtalálta a támogatóit a gazdasági élet szereplői közül.