Tősér Ádám: Vállalom a következményeket, nem kellett volna meglöknöm

Mint arról az Index is beszámolt, Tősér Ádám, a Blokád című film rendezője (a filmet több kategóriában is jelölték Magyar Mozgókép Díjra, az elismeréseket szombat este adják át) fellökte a Népszava újságíróját, Csákvári Gézát a Magyar Mozgókép Fesztivál hivatalos eseményén pénteken. Az újságíró utóbb elmondta: kurzusfilmek tartja a rendező alkotását, a rendező pedig most az Indexnek beszélt tettének okáról.