Film készült a tanárok harcáról, 22 éves a rendező

Már elérhető a YouTube-on a Kiégve című, Budapesten játszódó krimi, amely egy tanár harcát mutatja be az igazságért.

2023. június 8-án debütált Eiles Károly elsőfilmes rendező-operatőr Kiégve című kisjátékfilmje, mely korlátozott ideig megtekinthető a YouTube-on – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A napjainkban, Magyarországon játszódó krimi főszereplője Endre, aki pszichológiát oktat egyetemi tanárként. Magának való, nehezen kapcsolódik másokhoz. Bár tüntetni jár a tanárok jogaiért, titkon ezzel sem tud teljesen azonosulni. Endréhez utolsó mentsvárként fordul egy hallgatója, de ezt ő hanyagságából adódóan túl későn veszi észre. Lelkiismeret-furdalása és a rendőri szervek érdektelensége miatt saját maga kezd nyomozni.

Mint a közleményben írják, Eiles Károly, a 22 éves filmkészítő a filmezést intézményi szinten sosem tanulta, tudását autodidakta módon szerezte, és célja megmutatni, hogy hatalmas költségvetés nélkül is lehet filmeket készíteni. Mindig is érdekelte a mozgóképalkotás, így a gimnázium után reklámfilmek készítésével kezdett foglalkozni. A film forgatókönyve már évek óta a fiókjában lapult, viszont azzal, hogy a téma 2022 őszére ennyire aktuálissá vált, nem volt kérdés, hogy le is kell forgatni azt. Így készült el a 45 perces Kiégve saját költségvetésből a Fórum Színházi Közösség színészeivel.