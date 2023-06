Meghalt az ismert gasztrofotós

Baksa Péter Pál számos magazin és étterem számára készített gasztrofotókat, sajtóutakon, gasztronómiai eseményeken dolgozott – írja a kreativ.hu. Ismert szereplője volt a hazai gasztrovilágnak, nem volt olyan fontos esemény, ahol ne tűnt volna föl mosolygós alakja, a képeiből pedig az élet szeretete áradt.

Utolsó munkáit – a közösségi médiában megosztott képei szerint – Balaton-parti éttermekben készítette. Halála váratlanul érte és megrendítette az egész szakmát.

A halk szavú fotográfus

„A valódi nevét sokan nem is tudták. A hazai gasztronómia világában ő volt Szindbád az Utazó, a halk szavú fotográfus, aki helyett inkább a képei beszéltek. Volt tisztességes »polgári« foglalkozása is, ami miatt sokat utazott, de bárhová is szólította a munka, benézett a helyi vendéglők valamelyikébe, és ebédjének, vacsorájának képeit magától értetődő természetességgel osztotta meg a Facebook népével – olvasható a Borsmenta blog Facebook-oldalán.

Mindenki szívesen látta, mindenhol örültek neki, kamerája előtt széles mosollyal pózoltak a vendéglősök, komoly műgonddal tálaltak a séfek, boldogan szorongatták egymás vállát a híres szakácsok. Rengeteg megbízást kapott, a Stílusos Vidéki Éttermiség rendezvényei elképzelhetetlenek voltak nélküle, mindenhol megörökítette a legfontosabb pillanatokat, meg azokat is, amelyek cseppet sem voltak fontosak, mégis jó, hogy Szindbádnak köszönhetően megőrizte őket az emlékezet. A képei tele vannak optimizmussal, reménnyel, kedvességgel és színekkel. Szindbád az Utazó! Baksa Péter Pál! Köszönjük, hogy megajándékoztál minket a képeiddel, mert a világnak ezt a szeletét most már egy kicsit mindig a te szemeddel látjuk. Jó utat!” – olvasható az oldalon.