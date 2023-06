Idén jelenik meg az utolsó Beatles-dal

A mesterséges intelligencia segítségére azért volt szükség, hogy az akkor már nem élő John Lennon hangját egy régi demófelvételről fel tudja használni a dal felvételének befejezéséhez.

McCartney azt mondta, hogy

a szám elkészült, és még idén meg is jelenik.

A demófelvételt McCartney 1994-ben kapta Yoko Onótól, az 1980-ban meggyilkolt John Lennon özvegyétől. A szám több más dallal együtt a Paulnak feliratú kazettán szerepelt, amit Lennon röviddel halála előtt készített. A számokat Lennon túlnyomó többségben New York-i lakásában, a zongoránál ülve vette fel.

Mint Paul McCartney a BBC-nek elmondta, a felvétel elkészítésénél fordulópontot az jelentette, amikor Peter Jackson Get Back című Beatles-dokumentumfilmjéhez sikerült elérni, hogy a számítógép felismerje a Beatles-tagok hangját és el tudja különíteni azokat a háttérzajoktól és a hangszerektől.

Ezzel a technológiával valósulhatott meg Lennon és McCartney duettje is 2022-ben.

Hogy melyik befejezetlen Beatles-számnak hallhatjuk idén először a stúdiófelvételét, egyelőre nem tudni, de esélyes, hogy Now And Then lesz az, melyet John Lennon írt 1978-ban. A dal felvételét ugyan elkezdte akkoriban az együttes, de végül nem fejezték be. McCartney szerette volna, ha mégis felveszik, mert neki nagyon tetszett a szám szövege, és az is, hogy Lennon énekel benne. Mivel George Harrison ellene volt, mégsem csinálták meg, és a szerzemény a fiókban maradt. A szám demóverzióját 2009-ben adták ki.