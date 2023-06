Kultúrával tesznek a budapesti társasházakért

A szervezők, az ötletgazdák – Sebestyén Áron és Reviczky Balázs – a programsorozatot a II. kerületben kezdik meg, Őrsi Gergely polgármester és a helyi önkormányzat támogatásával. Az eseménysorozat hozzájárulhat a kerületi kultúra fellendítéséhez és a társasházi felújítások önszerveződő finanszírozásához. A megnyitó június 17-én lesz, amit szombatonként újabb koncertek követnek a Frankel Leó úton.

II. kerületi lakosként azt látom, hogy bár a pályázati lehetőségek révén a környék társasházai elkezdtek megújulni, de sok helyen még így is finanszírozási problémákkal küzdenek

– mondja Sebestyén Áron Artisjus-díjas zeneszerző, az egyik ötletgazda.

„Ilyen a mi házunk is (a Frankel Leó utca 10.), ahol sokan a megnövekedett terheik mellett nem tudnak többlet kiadást a ház felújítására fordítani. Szeretnénk remélni, hogy az elképzelés működik, és egy ilyen közösségi finanszírozás képes elindítani változást. Később szponzorok bevonását is tervezzük, hogy a sokszor százéves házak felújítása jelentősen felgyorsulhasson” – teszi hozzá.

Rejtett értékek

Osvárt Andrea színművész, a programsorozat háziasszonya szerint a Margit-negyed házainak rejtett belső udvarai elképesztő kincseket rejtenek. Szerinte megannyi kiaknázatlan lehetőség kínálkozik, és sok minden megvalósítható, ha igazán akarják. Bízik a program megálmodóiban, és reméli, hogy a „kreativitás házakat menthet” ötlet híre futótűzként terjed majd.

A program szakmai fővédnöke, Dévényi Tamás Ybl-díjas építész szerint a Margit-negyedről előbb jutnak eszünkbe a házak, mint az ottani emberek.

„Ezek a házak jobbára sokat láttak már, a sors nem járt mindig a kedvükben. Ilyen épület a Frankel Leó utca 10. is: tele van örömökkel és gondokkal. Vannak titkos értékei, mint a Z alakú gangjai, és vannak első látásra észrevehetetlen jellegzetességei is, mint az épület bejárat nélküli Tölgyfa utcai homlokzata. Vannak gondjai is bőven, ez a nagyszerű kezdeményezés éppen ezeken próbál – remélem, sikerrel – segíteni. Minden egyes ház vagy közterület megújulása nemcsak az ott lakók számára hoz létre értéket, hanem a kibontakozó Margit-negyedet is egyre jobb hellyé teszi” – emelte ki.

A június 17-i megnyitó eseményen Hangácsi Márton akusztikus koncertjét hallhatják az érdeklődők. A programsorozatban fellép még Micheller Myrtill, Pintér Tibor és Gájer Bálint.

A koncertek után Hénics Fruzsina fotográfus dizájntermékeinek megvásárlásával a látogatók további támogatást nyújthatnak a házak felújításához. A tervek szerint az eseménysorozatot még idén kibővítik, és további házak közreműködésével egészen decemberig kínálnak majd minőségi kulturális programokat a látogatóknak.