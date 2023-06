A Netflix után az HBO Max is lecsap a jelszómegosztásra, mutatjuk az új feltételeket

Az HBO Maxnál úgy látják, hogy a szigorítás, amely a Netflixnél jelentős újregisztráció-növekedéssel járt, náluk is beválhat. Így az HBO Max is szigorít a felhasználási feltételein, ezzel megágyazva annak, hogy megszüntethesse a jelszómegosztással visszaélő fiókokat.

Először a Netflix tett jelentős lépéseket a jelszómegosztás visszaszorítása érdekében. A felhasználási feltételek megváltoztatását követően a streamingszolgáltató az új előfizetők számában még nagyobb kiugrást tapasztalt, mint a világjárvány kezdeti időszakában. A hírre a vállalat részvényeinek értéke 2 százalékkal nőtt, már ekkor arról írtunk, hogy a példát más szolgáltatók is követhetik. A sejtésünk igaznak bizonyult, most az HBO Max is a felhasználási feltételek szigorításáról döntött.

Az HBO Max szigorított felhasználási feltételeit június 13-án frissítette a szolgáltató.

Korlátozhatjuk a Platformot egyidejűleg használó Jogosult Felhasználók maximális számát, és az ilyen korlátozásról a Platformon keresztül tájékoztatjuk Önt. A Jogosult Felhasználók az Ön háztartásának tagjaira korlátozódnak. Bármikor megváltoztathatjuk az egyidejű streamek maximális számát és/vagy korlátozhatjuk az Ön által használható eszközök számát, beleértve (i) a háztartáson kívüli fiókmegosztás hatásának korlátozását, vagy ha észszerűen úgy gondoljuk, hogy visszaéltek HBO Max-fiókjával

– olvasható a streamingszolgáltató frissített felhasználási feltételei között.

A szigorítás nem jelenti azt, hogy az HBO Max azonnal lecsap azokra a fiókokra, amelyekről úgy véli, visszaél a jelszómegosztással, de biztos, hogy megágyaz az intézkedésnek.

A Netflixnél bevált a jelszómegosztás szigorítása

A Netflix még tavaly jelentette be, hogy korlátozni fogja a fiókmegosztást a piac telítődése miatt. A vállalat új pénzkereseti lehetőség után nézett, a feltételek megváltoztatása után az Antenna elemzőcég által gyűjtött adatok szerint

A Netflix az Egyesült Államokban május végén a rekordnapokon több új regisztrációt tapasztalt, mint az elmúlt több mint négy évben, amióta mérik ezeket az adatokat.

Az Antenna adatai szerint a Netflix május 26-án és május 27-én is 100 000 új fiókkal bővült, nem sokkal a megszorítás életbelépését követően. A következő napokban a Netflix több mint 100 százalékos növekedést tapasztalt a regisztrációkban a korábbi 60 napos átlaghoz képest.

Ezek az adatok pedig meghaladták az amerikai világjárvány kezdeti, 2020. márciusi és áprilisi lezárásai alatt megfigyelt regisztrációs hullámokat. Ugyanakkor fontos azt is hozzátenni, hogy a lemondások is megnőttek ebben az időszakban, de nem olyan mértékben, mint a feliratkozások.