Meghalt a huszadik század legnagyobb hatású szerkesztője

Meghalt Robert Gottlieb, a Simon & Schuster kiadó és a The New Yorker magazin szerkesztője, aki az elmúlt hat évtizedben a világ számos legnagyobb írójának munkásságát formálta. 92 éves volt.

92 éves korában meghalt Robert Gottlieb, a világ egyik legnagyobb hatású irodalmi szerkesztője. Olyan nevekkel dolgozott együtt, mint a Nobel-díjas Toni Morrison, Doris Lessing és V. S. Naipaul; olyan bestsellerírókkal, mint John le Carré, Michael Crichton és Ray Bradbury. Ő gondozta Elia Kazan, Katharine Hepburn, Sidney Poitier, Nora Ephron és Lauren Bacall önéletrajzainak szövegét − közölte a Deadline.

Gottlieb szerepelt a lánya, Lizzie által rendezett Turn Every Page című dokumentumfilmben, amelyet a tavalyi Tribeca Fesztiválon mutattak be, és amelyet a Sony Pictures Classics készített. Bár Gottlieb az irodalomra összpontosított, a szórakoztatóipar világára is nagy hatással volt. Az általa szerkesztett klasszikusok tucatjait adaptálták vászonra és képernyőre, nem is beszélve az olyan zenészek könyveiről, mint Bob Dylan és John Lennon.

Gottlieb szerkesztőként már a kezdetektől fogva sikeres volt. Az 50-es évek végén ő volt az, aki a Simon & Schusternél felfigyelt egy reklámszövegíró A 18-as csapdája című kéziratára. Mivel hasonlított Leon Uris egyik címére, Gottlieb meggyőzte a könyv szerzőjét, Joseph Hellert, hogy változtassa meg regénye címét A 22-es csapdájára. A könyv klasszikussá vált, a cím pedig bekerült az angol köznyelvbe.

Később segített egy Michael Crichton nevű fiatal orvostanhallgatónak elkészíteni az első olyan könyvet, amelyet a valódi neve alatt adtak ki. Az Androméda-törzsből bestseller, majd film, végül pedig minisorozat lett.

Gottlieb 2016-ban jelentette meg önéletrajzát Lelkes olvasó címmel.