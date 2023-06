Még egy hét, és mindenki Kisvárdára figyel

Harmincötödik alkalommal rendezik meg a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválját. Bővérű komédia, elgondolkodtató svéd dráma, háborús színmű, zenés műsorkoktél, a színházirodalom nagy tragédiái, kortárs előadások, Neoton-musical és flamenco show is várja mindazokat, akik úgy döntenek, hogy meglátogatják a kisvárdai színházi kavalkádot június 23. és július 1. között. A szervezők három helyszínen, a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központban, a Zsinagógában és a Refi Színpadon várják a nézőket.

A Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ színháztermében, a Zsinagógában és a Refi Színpadon – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2023-ban is számos színházi csemege várja a fesztiválozókat. A versenyprogramot mindennap szakmai beszélgetések kísérik, ahol a társulatok tagjai, a színházi szakemberek, a színház iránt érdeklődők és természetesen a zsűritagok beszélgetnek az előző napi előadásokról.

A 2015/2016-os színházi évadtól kezdődően a versenyprogramba bekerülő előadásokat Balogh Tibor, a fesztivál művészeti tanácsadójának javaslatai alapján hívják meg. A dramaturg, színházi szakíró az idei évadban éppen hetedszer utazta be a Kárpát-medencét, hogy szakmai meglátásaival, tanácsaival elősegítse a kisvárdai színházi találkozó soron következő programjának kialakulását.

A versenyprogramban többek között láthatjuk a tavalyi fődíjas társulatot: a nagyváradi Szigligeti Színház a Figaro házassága, avagy egy őrült nap című előadását Botos Bálint rendezte. Versenyzik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a Részegek című produkciójával, valamint a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a különleges képvilágú Oxigén előadással, Pálffy Tibor rendezésében. Martin McDonagh Leenane szépe című drámáját Barabás Árpád vitte színre, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulatától ezúttal ez a produkció nyert meghívást.

Nézd meg a Grundot, utazz Párizsba

A versenyprogram előadásait idén is egy öttagú zsűri értékeli. A zsűritagok részt vesznek az előadások másnapján a Szakmai Klub beszélgetésén, akár hozzászólóként is. A versenyprogramok végeztével ők ítélik oda a fesztiváldíjakat. A díjosztó grémium összetételére idén is a fesztivál művészeti tanácsadója, Balogh Tibor tett javaslatot.

A 2023-AS ÉV ZSŰRITAGJAI DIENES BLANKA SZÍNÉSZNŐ, KISS JÓZSEF, A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA, NÉMETH ÁKOS JÓZSEF ATTILA-DÍJAS DRÁMAÍRÓ, SZEKERES SZABOLCS SZÍNIKRITIKUS ÉS SZIGETI RÉKA DRAMATURG.

A versenyelőadásokon túl – amelyek részletei itt olvashatóak – más izgalmas előadások is bekerültek a bő egyhetes programsorozatba. A 10. Színházi Olimpia keretében, az első fesztiválnapon, június 23-án látható Luxuria címmel a Barcelona Flamenco Ballet flamencoshow-előadása.

június 24-én a közönség Párizsba utazhat.

Göttinger Pál A nulladik perc című friss rendezése, az Orlai Produkció előadása Udvaros Dorottya főszereplésével érkezik Kisvárdára. Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don Quijote – ugye mindenkinek ismerősek ezek a legendás slágerek? A hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek sikerzenekara, a Neoton dalai kitűnő alapul szolgálnak a Szép nyári nap című Neoton-musicalhez. Június 27-én este, a Veres 1 Színház önfeledt szórakozást ajánló előadásából, amit Böhm György állított színpadra.

Az örökifjú hölgyek is főszerepet kapnak, június 28-án Papadimitriu Athina, Kováts Kriszta, Oszvald Marika és Bede-Fazekas Annamária a feje tetejére állítja a kisvárdai színházi életet az Öreglányok című előadással.

Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című regénye hallatán ki ne gondolna meghatódva a kis Nemecsekre,

kinek ne dobbanna meg a szíve a legendás Grund látványától?

Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián zenés játéka Vándorfi László rendezésében érkezik a veszprémi Pannon Várszínházból június 29-én a Refi Színpadra.

Az andalító dallamok szerelmeseit várja június 30-án Csak egyetlen szó című zenés műsorával Nagy Sándor, Mészáros Árpád Zsolt, Peller Anna, Szerényi László és Vágó Bernadett. A közönségkedvenc énekes-színészek neve garancia arra, hogy egyetlen szóval sem kell bemutatni estjüket, amire minden bizonnyal gyorsan elkelnek majd a belépőjegyek.