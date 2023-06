Kukorelly Endre: Mezei Katalin igazságtalanul és méltánytalanul válogat

Ahhoz, hogy egy író szerencsésnek tartsa magát, alapvetően két dolog kell. Egy: hogy írhasson. Ha azért nem írhat, mert egy kőfejtőben tol talicskát, akkor nem szerencsés, írói értelemben sem. De akkor sem, ha minden idejét pénzkeresős munkákkal tölti, hogy fenntarthassa magát és családját. Kettő: hogy amit ír, megjelenhessen. Mert ha évtizedeken át csak a közeli barátai olvashatják a műveit, méghozzá sérülékeny és könnyen elkallódó kéziratban, az sem vall szerencsés írói pályára – mondja Márton László József Attila-díjas író az Indexnek.

Ami ezután következik, Márton azt már nem íróként, hanem állampolgárként mondja. Szerinte az irodalmi díjaknak az lenne a funkciójuk, hogy a közönség számára láthatóbbá tegyék a kánonképződést, hogy felfedezzenek, az olvasók figyelmébe ajánljanak egy-egy arra érdemes írót, másrészt hogy az írónak visszaigazolást, megerősítést, biztatást adjanak.

Ezt a funkciót a díjak csak kismértékben töltik be. Ennek több oka van, köztük talán a legfontosabb, hogy az állami díjak szakmai jelentősége mindig is bizonytalan volt, de újabban ennek a jelentőségnek még a maradványa is megszűnt. Ilyen körülmények között felértékelődnek a civil társadalom felől érkező díjak, köztük a Merítés-díj is, továbbá a szellemi műhelyek (szerkesztőségek, könyvkiadók, könyvárusok és -terjesztők) nívódíjai.