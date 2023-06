Alla Fedorosina: Csak annak nincs holnapja, aki meghalt

A Lembergi Voszkreszennij Akadémiai Színház a 10. Színházi Olimpia részeként megvalósuló 10. VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozón lenyűgöző utcaszínházi előadást mutat be az esemény zárónapján, 2023. június 25-én Nagymaroson. Habár a darab elképesztő látványelemekkel Ukrajna XIX. századi gyötrelmeit dolgozza fel, aktuálisabban hat, mint valaha. A társulat előadása szavak nélkül is lélekrendítő. Küzdésről és kitartásról, reményről és hitről, múltról és jelenről szól.

A darabot Jaroszlav Fedorisin írta és rendezte, ám ő már csak az égi lelátóról követheti nyomon alkotásának hatásait. Az előadást feleségével, Alla Fedorisinával állították össze, aki egyben a produkció dramaturgja is. A művésznő megkeresésünkre elmondta, azon dolgozik, hogy továbbvigye párja munkásságát, és biztosítsa, hogy megfelelő módon mutassák be azt, amit ő megálmodott.

Jaroszlav azt vallotta, hogy a modern színházakból gyakran hiányzik a spiritualitás, holott a színház az érzelem, az energia és az egyedi hangulat keveréke.

A lembergi társulat visszatérő vendége a fesztiválnak. Jaroszlav rendszeres résztvevője és zsűritagja volt a színházi találkozónak, nemzetközi workshopokat, képzéseket is tartott Kis Domonkos Márk alapító-igazgató meghívására. Így alakítottak ki egy olyan szoros együttműködést, amelyet Jaroszlav három évvel ezelőtt bekövetkezett halála sem tört meg.

„Az évek során nagyon megszerettük a magyar embereket és az ottani színészeket. Már olyanok lettek nekünk, mint a családtagok. A kiváló színészek és a lelkes közönség pozitív energiával töltött fel mindannyiunkat, csupa jó emlékünk vannak róluk. Társulatunkkal több mint három tucat országban turnéztunk már, mindenhol szeretettel fogadtak, de a magyar közönség mégis különleges számunkra.”

Menekültek a színházban

A háború óta ez az első alkalom, hogy a lembergi színészek Magyarországra látogatnak. Tavaly csak Lengyelországba sikerült kiutazniuk. A Voszkreszennij Akadémiai Színház más ukrajnai intézményekhez hasonlóan szintén nehéz helyzetbe került a háború kirobbanása után. Alla Fedorisina elmondta, az első fél évben teljesen leállt a működésük, az épületet belső-ukrajnai menekültek töltötték meg. Az emberek a földön aludtak, a társulat munkatársai gondoskodtak róluk. Aztán később sikerült máshol elszállásolni őket, és újra megkezdhették kulturális tevékenységüket.

Még új előadást is készítettünk tavaly. Az alapítónk emléke előtt tisztelegve vittük színpadra a Szám nélküli ház című darabot, amit Jaroszlav még diákként, huszonéves korában, egy hosszú kórházi tartózkodása alatt írt. A mű a különböző emberi személyiségeket mutatja be, az emberek belső világát, a lélek gazdagságát szemlélteti. Csak annak nincs holnapja, aki meghalt. Amíg élünk, van remény, és van lehetőségünk mindent megváltoztatni – valahogy így szól a mű központi gondolata, amely az egység, az egymás iránti szeretet és tisztelet fontosságára is felhívja a figyelmet. Habár ez a darab évekkel ezelőtt íródott, most is nagyon aktuális.

Gólyalábasok, égő díszletelemek

Idén a Kobzár álmai (ez Tarasz Sevcsenko beceneve az első és egyben leghíresebb verseskötete után – a szerk.) című darabot hozzák Magyarországra, ami megindító jeleneteket tartalmaz a költő és festőművész elméjében megálmodott Ukrajnáról, Sevcsenko száműzetéséről, valamint az elnyomásban lévő ukrán népről.

Nehéz elmagyarázni, miről szól a produkció, mivel nincs konkrét cselekmény vagy szöveg. Sevcsenko nagyszerű verseire, fantáziavilágára építünk, a költő érzelmeit, gondolatait, szabadságvágyát próbáljuk vizuális elemekkel, asszociatív mozdulatokkal átadni. A produkcióban gólyalábasokat, mozgó gépszerkezeteket, égő díszletelemeket és pirotechnikai effekteket is alkalmazunk. Jaroszlav az efféle különleges megoldásokkal próbálta közelebb hozni a színházat a nagyközönséghez. Azért, hogy a közönség még jobban megértse a látottakat, néhány verset lefordítottunk magyarra is. Az előadás címét pedig megváltoztattuk, hogy még jobban ráirányítsuk Ukrajnára.

Fedorisinától megtudtuk, hogy az utóbbi időben Lembergben sokkal többen járnak az előadásokra, mint a háború előtt. Főleg az őszi-téli áramkimaradások idején vált népszerűvé a színház, ugyanis ott mindig világos és meleg volt, és szórakoztató fellépésekkel garantálták az embereknek a kikapcsolódást.

Háborús stressz

„Az idén még nagyobb látogatottságra számítunk. Az itt élők már elfáradtak, a háborús stressz mindenkit kikészít. Mindannyian nevetni akarunk, ezért egy francia vígjátékon dolgozunk, amelyet ősszel fogunk bemutatni” – árulta el a művésznő. Hozzátette, a háború óta egyetlen színészük sem költözött külföldre. A hadiállapot idején viszont bármikor besorozhatják a hadköteles korú férfiakat, így ők is aggódnak, ám ettől függetlenül mindannyian a helyükön vannak, és teszik a dolgukat.

„Jaroszlav a lelkét is beletette ebbe a színházba. Úgy érzem, a lelke még most is velünk van, és őriz, véd minket” – zárta gondolatait Alla Fedorisina.

VéNégy Fesztivál

A jubileumi VéNégy Fesztivál egyik legszebb záróakkordja lesz az Ukrajna. Sevcsenko Testamentum című produkció 2023. június 25-én 23 órától, de ezt megelőzően is bámulatos utcaszínházi előadásokat láthat a közönség. A lengyel KTO Színház produkciója egy reményekkel és félelmekkel teli gyermekkor elvarázsolt világába repíti a nézőt, amit a rendező, Jerzy Zoń saját élete, valamint Gabriel García Márquez, Hugo Claus és Emil Zegadłowicz munkái ihlettek. Az előadás már több mint 15 ország 60 fesztiválján bemutatkozott. Többek között Brazília, Mexikó, Dél-Korea, Irán, Németország, Olaszország, Hollandia, Franciaország és Spanyolország után június 22-én Az idő illata a nagymarosi közönségét is elvarázsolja. A cseh V.O.S.A. Színház művészei rejtett álmaink titkos kertjébe repítenek, de érkezik Szlovákia első kortárs cirkuszi produkciója, a Younák is.

A 10. Színházi Olimpia keretében egy-egy kimagasló cseh, lengyel és szlovák színházi előadás lesz látható, amelyre kedvezményes színházjegy is váltható a készlet erejéig. Már csak pár nap, és a Dunakanyar megtelik kultúrával, június 22-én kezdetét veszi a 10. VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó.

Ez a cikk a VéNégy Fesztivál együttműködésével jött létre.

(Borítókép: Lembergi Voszkreszennij Akadémiai Színház)