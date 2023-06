Bodrogi Gyula: Arra ébredtem, hogy meg voltam mentve

Otthonában lett rosszul tavaly nyáron a Nemzet Színésze címmel is kitüntetett Bodrogi Gyula. A színművészt légszomj gyötörte, állapota később egyre inkább romlani kezdett. Orvoshoz viszont nem akart menni, élettársa azonban ragaszkodott hozzá. Végül fel is hívták Merkely Béla Széchenyi-díjas kardiológust, a Semmelweis Egyetem rektorát, ami jó döntésnek bizonyult.

Én jártam odaát, de Merkely professzor visszahozott. Nekem megijedni sem volt időm, meg nem is voltam annyira magamnál, hogy megijedjek. Annyira emlékszem, mentem le a lépcsőn, éreztem valamit, visszafordultam, de akkor már Angéla hívta Merkely doktort, nekem ez az egész elszállt. Majd arra ébredtem, hogy meg voltam mentve! Engem valószínű a színpadról visz majd el a Jóisten, mert azt kértem. És hogyha szeret, akkor be is tartja, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. De addig éljek, hogyha ez lehetséges