Révész Sándorral még mindig nehéz lépést tartani

Révész Sándor 70. születésnapja előestéjén Facebookon megosztott videóban köszöntötte zenebarátait. Elmondta, hogy jelenleg a Földközi-tenger partján, egy gyönyörű botanikus kertben van, ahol 600-féle kaktusz 7000 példánya található.

Ennek a nyugalmát választottam arra az alkalomra, hogy megköszönjem a több évtizedben mérhető zenebaráti hűségeteket, barátságotokat és szeretetet. Ez mérhetetlenül megható. Köszönöm azt a tengernyi szeretetet, energiát és örömöt, amit adtatok nekem. Ha kérhetem, tartsatok továbbra is lépést velem

– mondta Révész Sándor.

Ha volna két életem

Révész a Som Lajos vezette Piramis együtteshez – Gallai Péter billentyűshöz, Köves Miklós doboshoz, Závodi János gitároshoz – csatlakozott. Turnéjukat vidéken kezdték, s mire a fővárosba értek, már mindenki velük énekelte dalaikat.

A HA VOLNA KÉT ÉLETEM, A KÍVÁNJ IGAZI ÜNNEPET, A BECSÜLET, A SZÁLLJ FEL MAGASRA!, A SZABADNAK SZÜLETTEM, A KÓBOR ANGYAL CÍMŰ SZÁMAIKBAN EGY NEMZEDÉK TALÁLTA MEG ÖNAZONOSSÁGÁT.

A siker elképesztő, rajongótáboruk hatalmas volt, Révészt 1976-ban az év énekesének választották meg – olvasható az MTVA Sajtóarchívumának portréjában.

Még sikereinek csúcsán találkozott Szepes Mária írónővel, akivel a szellemiségről, Istenről, a végtelen dimenziókról folytatott beszélgetéseket, s megkezdődött szellemi útkeresése. A Piramis után egy luxushajón zenélt, bejárta a világot, 1983-as hazatérése után idejének nagy részét Budapesttől távol fekvő tanyáján töltötte.

Élt bennem az igény a csendre, hogy igazi odaadással és átéléssel tudjam a szellemi csodákat értelmezni

– mondta erről.

Első szólólemeze 1985-ben jelent meg Révész címmel, a másodikat, amely szintén a vezetéknevét viseli, 1993-ban adták ki, a harmadik, a Változtam – hat új és hat régi dallal – 2003-ban került a boltokba.

Révész Sándor a szó szoros értelmében véve csak az 1971 és 1981 közötti, igaz, rendkívül sikeres tíz esztendőt töltötte a pályán. Szólólemezei anyagával csak néhány koncertet adott, hosszabb turnéra sem indult. A közönség azonban nem felejtette el, ékes bizonyíték erre a Piramis nosztalgiakoncertje 1992-ben és 2006-ban, a Generálé 1999-ben és 2000-ben.

2009-ben a soproni VOLT fesztiválon és Debrecenben, a következő évben a Művészetek Palotájában is nagy sikerrel lépett fel zenekarával. 2013-ban Zajzon Gábor lantművész-gitárossal indult hatvanadik születésnapja alkalmából jubileumi turnéra, az akusztikus műsorban a szólólemezek anyaga mellett elhangzottak régi Generál- és Piramis-dalok is. 2016-ban Závodi Jánossal Piramis-évek címmel koncerteztek, 2017 nyarán játszottak a Várkert Bazárban, az egykori Ifipark helyén is. Az énekes 2022 márciusában sztrókot kapott, több hónapig tartó felépülése után az év végén már ismét színpadra állt.



1992-ben EMeRTon-díjjal tüntették ki. 1994-ben munkásságáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2012-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 2017-ben Tolna megye Prima Díjával jutalmazták magyar zeneművészet kategóriában. 2019-ben Pro Urbe Budapest Díjat kapott, 2022-ben pedig Fonogram-életműdíjat a Piramis együttes tagjaként.

Küzdelmes napokat élt át

Révész Sándort az elmúlt hónapokban többször kezelték kórházban. Tavaly szeptemberben két hétig a szegedi klinikán kezelték. Azelőtt pedig júliusban állt kórházi kezelés alatt. Akkor a mihamarabbi felépülés reményében vonult be a rehabilitációs központba, ugyanis nem sokkal előtte sztrók miatt szállították kórházba.

Sztrókkal került kórházba Révész Sándor – derült ki a zenész hivatalos Facebook-oldalán megosztott közleményből, amit a koncert.hu szúrt ki. Az oldal kezelője azt írta, már mernek reménykedni, a jelek szerint ugyanis az énekes állapota nem romlik, sőt inkább javulást mutat, és az orvosok szerint a sérült funkciók helyreállíthatók. A sztrók a jobb oldalát érintette, a beszédközpontot nem. A segítség szerencsére időben érkezett, és a kórházban mindent megtesznek a gyógyulásáért. A történtek miatt a közeljövőre tervezett életútesteket azonban el kell halasztani.

Köszönjük a 400 ágyas klinikának a felső fokú figyelmet, szakértelmet és emberséget; a 400 férőhelyes debreceni VOKE művháznak – ahová ezen a hétvégén készült Sándor – és minden helyszínnek, szervezőnek a megértését; a rajongóknak, barátoknak, támogatóknak pedig a gyógyító rágondolást, energiákat, amelyekre most igen nagy szükség van. Jó lenne őt most egy közösen szőtt óriás-szeretethálóval körbeölelni, lélekben; kérünk mindenkit, aki teheti, hogy erősítse ezt a hálót a maga részével

– olvasható a közleményben, amelyhez egy videóüzenetet is csatoltak Révész Sándortól.

Nagyon küzdelmes napokat élek meg. Sokat gondolok rátok, sok erőt ad a tudat, hogy vagytok. Szorítsatok értem, Isten áldjon benneteket, szeretlek benneteket

– üzente az énekes, aki egy pécsi klinikáról jelentkezett be.