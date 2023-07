Dimitri Vegasék a Soundról: Ez a legőrültebb fesztiválok egyike

Méltó lezárásképp a tavaly valódi földrengést előidéző fellépésüket követően idén sem vette félvállról a munkáját a Heineken Balaton Sound zárónapjának főfellépője, Dimitri Vegas & Like Mike. A belga–görög származású testvérpár tagjai, akik már jóformán hazajárnak a Soundra, közvetlenül a fellépésük előtt válaszoltak az Index kérdéseire.

A szakma legjobb DJ-párosának tartják őket, a Heineken Balaton Sound szombati zárónapján a belga–görög testvérpár, Dimitri és Michael Thivaios – vagy ahogyan az egész világ ismeri őket, Dimitri Vegas & Like Mike – bebizonyította, miért tartják őket számon a legek között. Hardwell és Armin van Buuren után pedig annak ellenére, hogy meglehetősen szűkös volt rá az időkeret, még mielőtt színpadra léptek volna, készséggel válaszoltak a kérdéseinkre.

„A Balaton Sound a második otthonuk”

Ha elektronikus zenéről volt szó az elmúlt évtizedben, a legismertebb nevek között gyakran hallhattuk Dimitri Vegas és Like Mike nevét, akiket a belga sikerfesztivál, a Tomorrowland helytartóinak is titulálnak. A DJ-páros rendre helyet kap a Sound főfellépői között is, amit mindig szívesen vállalnak.

Mindig fantasztikus visszatérni ide. Sok fantasztikus bulit csináltunk már itt. Szinte már azt érezzük, mintha minden évben egy neves évfordulót ünnepelnénk itt, emiatt nagyon izgatottan vártuk már, hogy újra a Balaton Soundon lehessünk

– ragadta a szót jókedvvel magához Dimitri Vegas, amikor a bulit megelőzően a DJ-páros pár percre rendelkezésünkre állt. A mikrofonok és kamerák kereszttüzében általában szűkszavúan fogalmazó előadó hangsúlyozta, az örök kedvenc Tomorrowland után a Balaton Sound az egyik legőrültebb fesztivál, ahol valaha zenéltek.

Ez kétségtelenül az egyik legőrültebb show a nyáron. Azt is mondhatnám, hogy az év egyik legőrültebbje, hihetetlen. Azért is szuper, mert itt sok belga ember megfordul, amitől olyan érzése lesz az embernek, mintha egy mini-Tomorrowland lenne.

A jó testvéri viszony a siker kulcsa, de a rajongókon is sok múlhat

Még a legjobb testvéri vagy munkahelyi kapcsolatokban is megesik, hogy a felek néha-néha összezördülnek, az pedig, ha a testvérünk vagy a rokonunk egyben a kollégánk is, azt gondolhatnánk, hogy még tovább növelheti a bonyodalmakat.

Minderre azonban úgy tűnik, a DJ-páros szépen rácáfol, az elmúlt évtizedben ugyanis a világ legkülönbözőbb pontjain található fesztiválokon léptek fel, láthatóan – vagy sokkal inkább hallhatóan – a legnagyobb összhangban.

Valójában azt mondanám, hogy pont amiatt, mert testvérek vagyunk, sokkal könnyebb a közös munka. Ha nem lenne közünk egymáshoz, valószínűleg ugyanazokkal a problémákkal küzdenénk, mint az emberek többsége, akik együtt dolgoznak. Mi egy család vagyunk, nincsenek ilyen jellegű problémáink. Külön tudjuk választani a magánéletünket és a munkát

– vélekedett Like Mike, mondandóját pedig bátyja is sűrű bólogatással validálta.

A meghitt testvéri viszony és a közösen elért szakmai sikerek mellett a belga–görög testvérpáros egyénileg is szeretne kiteljesülni, ám semmiképp sem a sikeres duóprojektek háttérbe szorításával.

Nem szeretnénk leállni a kettőnk projektjeivel, hiszen még korántsem végeztük el azt a munkát, amit szerettünk volna. Mindketten szólókarrierrel bővítettük a közös munkát. Én sok más dologgal is foglalkozom, sok befektetéssel, sok érdekességgel azért, hogy elősegítsem az emberiség fejlődését, lehetőség szerint mindent kipróbálva. Tehát csakis a munkára, a munkára, a munkára koncentrálunk

– tette hozzá a fiatalabb Thivaios.

A jó testvéri viszonyról a rövid beszélgetés alatt mi magunk is megbizonyosodhattunk, Dimitri Vegas ugyanis ezúttal is maximálisan egyetértett öccsével. Az elhangzottakat annyival egészítette ki:

A nyárra ismét teljesen áthelyeztük a fókuszt a közös dolgainkra, és csak azon voltunk, hogy egy teljesen új zenékből álló show-t tudjuk készíteni, gyakorlatilag tényleg csak új zenékből. Emellett hamarosan bejelentünk néhány másik hírt is, de ezekről egyelőre még nem beszélhetünk. A lényeg, hogy gőzerővel dolgozunk közösen tovább.

És hogy a 2014 óta a DJ Mag top 100 DJ-je között állandóan az első öt között helyet foglaló duónak sikerülhet-e feljebb lépnie a tavalyi harmadik helyről?

Nagyon nehéz ezt megbecsülni, hiszen minden a rajongókon múlik, akiknek nagyon hálásak vagyunk az eddigi támogatásukért is. Egyszerűen fantasztikusak!

– zárta a beszélgetést Dimitri Vegas, ezt követően pedig másfél órányi tömény veretéssel, lépegetéssel, integetéssel és kiabálással, méltó módon búcsúztatták el az idei év Sound-nagyszínpadát.

(Borítókép: Like Mike és Dimitri Vegas. Fotó: Kaszás Tamás / Index)