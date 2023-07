Pataky Attila: Szinte semmit nem tudok, de ezzel a kevéssel is boldog tudok lenni

Pataky Attila a Mokka vendége volt csütörtökön, ahol felköszöntötték 72. születésnapja alkalmából, és tortát is kapott. Beszélt arról, hogy szokott kívánni, amikor születésnapja van, és „ha jó erősen” gondol rá, akkor be is jön.

Ezután visszautalt arra, hogy az adás elején „Művész úrnak” nevezték.

Viszont nagyon szépen szeretnélek megkérni titeket, hogy ha megszólítotok innentől kezdve, hogy vasárnap óta nem »művész úr« vagyok, hanem »bűvész úr«.

– fogalmazott, majd Orosz Barbara műsorvezető kérdésére válaszolva azt is hozzátette: „72 után már bűvészet az élet, hidd el nekem”.

Az adásban később szóba került az is, hogy az énekes „bölcsnek, stabilnak” tekinti-e magát ebben a korban. Pataky erre azt mondta, hogy „ez nagyon súlyos kijelentés”, és elsősorban csak hálás azért, hogy még élhet, énekelhet, szeretet kaphat a „72 év minden nyűgjével együtt”. Mint mondta, mindig is kereste „az élet vizét, a kulcsot” hozzá, és sokat olvasott.

És minél mélyebbre jutottam evvel a nagy bölcsességgel, annál jobban rájöttem arra, hogy szinte nem tudok semmit. De a lényeg, hogy én evvel a semmivel, ezzel a kevéssel is egészen boldog tudok lenni

– fogalmazott Pataky Attila, hozzátéve, hogy a legnagyobb örömöt az okozza neki, hogy még most is koncertet adhatott az Eddával, és hogy nemrég felléphettek Siófokon is.