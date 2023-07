Végleg bezár a Hotel California, befejezi pályafutását az Eagles

Miután több mint fél évszázadon át turnéztak aktívan, az Eagles csütörtökön bejelentette utolsó turnéjának dátumait. A The Long Goodbye elnevezésű turnén búcsúznak a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagjai. A Steely Dan nyitja meg a koncerteket, amelyek a tervek szerint szeptember 7-én kezdődnek a New York-i Madison Square Gardenben.