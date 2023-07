Az MCC főigazgatója elmondta, miért döntöttek a Libri megvásárlása mellett

„Ha valaki megnézi a Libri beszámolóit, akkor ez sikeres cégcsoport kereskedelmi és kiadói oldalon is, és az MCC számára értelemszerűen nagyon fontos, hogy azoknak a befektetéseknek a hozamaiból, amelyeket eszközöl, hosszú időre fenn tudja tartani a működését. Nekünk különösen jó dolog, ha diverzifikálni tudjuk a portfóliót. Nemcsak a Mol-részvényekben, a Richter-részvényekben, hanem egy teljesen más iparágban, egy teljesen más irányultságban is vannak az MCC-nek befektetései” – mondta Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója és a Mandiner hetilap és online kiadvány lapigazgató-főszerkesztője az InfoRádióAréna című műsorában.

Szalai Zoltán elmondta, hogy az MCC már több mint két éve bevásárolta magát az Libribe. A főigazgató szerint az MCC egyrészről egy oktatási intézmény, másrészről pedig egy vagyonkezelő alapítvány, és a feladatok ellátásához rendelkeznek részvényekkel, ingatlanokkal, egyéb eszközökkel, amelyeknek a hozamaiból fenntartják az MCC működését.

A Libribe való befektetés több mint két évvel ezelőtt alapvetően ennek mentén zajlott le. Természetesen az is jelentős szerepet játszik, hogy nekünk is komfortos érzés, ha olyan témához nyúlunk hozzá, amelyről azt gondoljuk, hogy valamennyire értjük, mi is foglalkozunk könyvkiadással