Könnyek között búcsúzott a közönségtől Elton John

Kevés előadónak adatik meg olyan hosszú karrier, mint Elton Johnnak. A legendás énekes zenéjén generációk nőttek fel, és azon kevés sztár közé tartozik, aki örök fiatal maradt, mégsem áldozta fel hitelességét a relevancia érdekében.

Elton John azt üzente a rajongóinak, hogy örökké a szívében és a lelkében őrzi őket, miután egy látványos műsorral befejezte élete utolsó turnéját – írja a The Guardian.

ELTON John 2018 óta járta a világot a Farewell Yellow Brick Road című, háromszázharminc állomásos koncertsorozattal, amelynek záróhelyszíne a stockholmi Tele2 Aréna volt.

A két és fél órás koncerten huszonhárom slágerét adta elő, és négyszer öltözött át valamilyen szemkápráztató ruhába.

Odatette magát

Svédországban a Philadelphia Freedom című dal előadása után integetve üdvözölte a közönséget:

Jó estét, Stockholm! Nagyon örülök, hogy Svédországban, ebben a gyönyörű országban fejezhetjük be a Farewell Yellow Brick Road turnénkat, úgyhogy jobban tesszük, ha nagyszerű koncertet adunk.

A Border Song című számot a néhai Aretha Franklinnek ajánlotta, akit „a soul királynője”-ként emlegetett. Az énekesnő egyébként 1972-ben feldolgozta a dalt. Ezután következtek a Tiny Dancer, a Have Mercy on the Criminal és a Rocket Man című slágerek. A Candle in the Wind érzelmes verziója is szerepelt a setlisten: a dalt 1997-ben, Diána walesi hercegné temetésén adta elő.

"What a journey this tour has been and now we find ourselves at the end of it. Tonight is the final night"



🎸🎶This Saturday night in Stockholm, the last official concert of the musician EltonJohn, who said goodbye after half a century on stage. pic.twitter.com/3M12bv8j3g — Ori (@oriettamusic) July 9, 2023

Amikor John a szünet után visszatért, a fekete kabátot fehérre cserélte. Az énekes természetesen köszönetet mondott a zenekarának és a stábjának, akik támogatták maratoni búcsúturnéján: a Don't Let the Sun Go Down on Me című dalt nekik küldte. Mint mondta: rengeteg csapattal dolgozott már együtt, de ez a zenekar volt a kedvence, mert minden este igazán odatették magukat a színpadon.

A főműsort a Saturday Night's Alright for Fightinggal zárta: az előadás alatt aranyszínű konfettit szórtak a tömegre és a zenészekre is.

Kedves köszöntés

Még Chris Martin, a Coldplay frontembere is küldött egy kedves üzenetet Elton Johnnak, hogy megköszönje a zenésznek mindazt, amit karrierje alatt más művészekért tett.

Az énekes többek között az AIDS Alapítvánnyal végzett munkájáért, az LMBTQ-közösség támogatásáért, a divat- és a zeneiparhoz való hozzájárulásáért is méltatta a búcsúzó előadót.

„Nagyon szeretünk, boldog nyugdíjas éveket kívánunk, nagyon hiányozni fogsz!” – tette hozzá.

Elton John márciusban Liverpoolban lépett fel, ahol azt mondta, nem tetszik neki az egyre növekvő dühhullám és homofóbia, ami Amerikában tapasztalható. Az énekes szerint a melegek jogai „visszafele fejlődnek” az Egyesült Államokban.

Elton John a Your Song és a Goodbye Yellow Brick Road című utolsó száma előtt köszönetet mondott legnagyobb rajongóinak, akik többtucatnyi koncertjén vettek részt.

Fogalmatok sincs, ez mennyit jelent nekem. A legcsodálatosabb karrierem volt, minden képzeletet felülmúlt. Ötvenkét év tiszta örömzene

– érzékenyült el a zenész, aki szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen életet élt. Bár leszögezte, hogy több turnéja nem lesz, az biztos, hogy a jövőben egy-egy alkalommal még láthatjuk fellépni.