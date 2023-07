A Carson Coma robbantotta be az EFOTT nagyszínpadát

Szerdán megnyitotta kapuit az EFOTT a Velencei-tó partján: a négynapos rendezvényen többek között a Blue, a La Bouche, a Culture Beat, Azahriah, a Dzsúdló, a Wellhello, a Follow the Flow, Majka, a Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, valamint Korda György és Balázs Klári is fellép. A helyszínen idén rekordszámú, csaknem 20 felsőoktatási intézmény mutatkozik be a hallgatóknak, akiket a tartalmas nappali programok is várnak.

Ugyan napközben még nem voltak túl sokan, de az esti koncertekre már megindultak a fesztiválozók az EFOTT-ra. A korai érkezők főleg a Velencei-tó partján időztek, a hőség miatt pedig többen csobbantak is a vízben. Mivel a tömeg csak később vette irányba a fesztivált, alaposan körül tudtunk nézni a helyszínen, ahol a szervezők kora délután egy sajtótájékoztatót is tartottak.

Az egyik legizgalmasabb és legtartalmasabb EFOTT áll előttünk. Az egyetemi mindennapokat bemutató UNIversumban idén rekordszámú, közel 20 felsőoktatási intézmény és programlehetőség várja az érdeklődőket. A felsőoktatási intézmények, a kiemelt oktatási és innovációs projektek, a civil szervezetek és a vállalati szektor szereplői közösen alkotják az EFOTT egyetemi kampuszát

– tájékoztatott a nyitóeseményen Lasztovicza Gábor fesztiváligazgató.

Eszterhai Marcell, az EFOTT tulajdonosi jogait gyakorló HÖOK elnöke kiemelte, „a fesztivál a közösségteremtés fontos helyszíne az egyetemisták számára. Céljuk, hogy minden egyetemista forduljon meg legalább egyszer felsőoktatási tanulmányai során az EFOTT-on.”

A házigazda Pannon Egyetem nevében Csillag Zsolt kancellár és Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a fesztiválozókat. Hangsúlyozták, hogy idén több mint 100 aktivitással és 200 önkéntessel vannak jelen a rendezvényen, és mivel az intézmény székhelye, Veszprém idén Európa Kulturális Fővárosa, a kultúra kiemelt szerepet kap a fesztiválprogramokban. A magyar közgyűjtemények népszerűsítése érdekében a 221 éves Magyar Nemzeti Múzeum is kitelepül a fesztiválra egy mobil múzeummal – erről L. Simon László főigazgató tájékoztatott.

A fenntarthatóság, a pénzügyi tudatosság, az innováció és az egészséges életmód is kiemelt szerepet kap az EFOTT-on. A fesztiválra először kitelepülő Auchan dietetikai tanácsadással is várja az érdeklődőket – emelte ki az üzlet HR- és kommunikációs igazgatója, Széll Hajnalka.

Hankó Balázs Zoltán, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy elsősorban az életérzés miatt szerinte jó ma egyetemistának lenni Magyarországon. Hozzátette:

A jövő egyetemének kulcsszavai a kreativitás, az alkotó szemlélet és az értékteremtés.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a minisztérium idén 15, a törökországi földrengésben érintett hallgatót is vendégül lát a fesztiválon, a fiatalok a rendezvény alatt a fesztivál kempingjében laknak.

A tudatosság és az innováció jegyében a helyszínen rengeteg lehetőség várja a hallgatókat: megismerkedhetnek a Nemzeti Innovációs Ügynökség HSUP programjával, amely két féléves választható tantárgyként köti össze az egyetemistákat és a munkaerőpiaci szereplőket. A fesztiválon szervezett demo dayen már be is mutatkozhattak a legizgalmasabb innovációk. Aki pedig karriertanácsokra vagy kapcsolatépítésre is használná a rendezvényt, a Zyntern Karrier Zónában 9 nagy magyarországi munkáltatóval ismerkedhet meg, és tanácsokat is kérhet a cégek szakértőitől.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva, a házigazda Sukoró polgármestere rámutatott, a vándorfesztivál eddig 28 helyszínt járt be, mire otthonra talált Sukorón, ahol a helyiek szeretettel fogadták. A programok között természetesen továbbra is kiemelt helyen szerepelnek a zenei programok: július 12. és 16. között többek között a Blue, a La Bouche, a Culture Beat, Azahriah, a Dzsúdló, a Wellhello, a Follow the Flow, Majka, a Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, valamint Korda György és Balázs Klári is koncertezik a Velencei-tó partján.

Szerdán este 6 órakor a Carson Coma robbantotta be az EFOTT nagyszínpadát, akiket T. Danny, a BSW és a VALMAR követett. Csütörtökön érkeznek az 1990-es és a 2000-es évek nagy nemzetközi sztárjai: a Blue, a La Bouche és a Culture Beat is színpadra áll. Geszti Péter különleges Best of Geszti-produkcióval készül, valamint jön az egyedülálló, generációkat összekötő EFOTT Legends produkció is. Visszatér az EFOTT nagyszínpadára Korda György és Balázs Klári, pénteken pedig a Wellhello, a Dzsúdló és a Halott Pénz, majd szombaton többek között a Follow the Flow, ByeAlex és a Slepp, Azahriah, valamint Majka koncertje várja a látogatókat. Ahogy a sajtóeseményhez, úgy több koncerthez is biztosít jelnyelvi tolmácsolást az EFOTT.

