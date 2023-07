Kortyoljunk bele, csipegessünk belőle Kaposvár főterén

Forró a nyár, a fesztivál hűsít. Hát nem? Ha nem így lenne, nem mennénk. Vagy de? Milyen jó is egy hűsítő fröccs mellett komolyzenét hallgatni, réten vagy egy város főterén. Ott azért mégiscsak más, talán lazább, mint egy koncertteremben ülve hallgatni a zenét. Kötetlenebb, a zenekar is közelebb, emberibb az egész.

Kaposváron 2023. AUGUSZTUS 13–16. KÖZÖTT élhetjük át ezt, talán mondhatjuk azt is, hogy a város ekkor a komolyzene fővárosává válik.

Nem először, hiszen idén 14. alkalommal rendezik meg a Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivált. A Kossuth-díjas hegedűművész, Baráti Kristóf és a Liszt Ferenc-díjas csellóművész, Várdai István művészeti vezetésével működő fesztivál az idei évben is a nemzetközi zenei élet legnépszerűbb művészeit és hazai kiválóságait fogadja a somogyi megyeszékhelyen. Az elismert művészek együtt egyedülálló kamarazenei produkciókat hoznak létre a hét folyamán.

Számos, nemzetközileg tekintélyes szólista látogat el Magyarországra a fesztivál erejéig, köztük a francia csellóvirtuóz, Bruno Philippe, a mágneses színpadi jelenlétéről ismert Leticia Moreno, a bársonyos hangzással és változatos repertoárral – amely a barokktól a kortárs művekig terjed – büszkélkedő Pablo Barragán, valamint korunk egyik világszerte legkeresettebb zongoraművésze, Enrico Pace.

Végül, de nem utolsósorban a Bécsi Filharmonikusokszólófuvolása, a bécsi újévi koncertekről jól ismert Karl-Heinz Schütz is színesíti a fesztivál zeneipalettáját.

Évről évre növekszik a rendezvény nemzetközi láthatósága, ezt az is jelzi, hogy a komolyzene világsztárjai nagy számban jelentkeznek a fesztiválra. Idén hét különböző ország fellépőit fogadjuk, és természetesen a magyar zenei élet kiválóságai is jelen lesznek. A nagy nemzetközi érdeklődés miatt olyan művészeket tudunk elhozni Magyarországra, akik nagyon ritkán vagy még sohasem játszottak hazai színpadon

– hangsúlyozta Hornyák Balázs fesztiváligazgató.

A magyar zeneművészet élvonalából fellép a Junior Prima díjas Pusker Júlia, Szűcs Máté, a genfi Zeneakadémia brácsaprofesszora, Würtz Klára, aki szuggesztív és szuverén játékával már világszerte elnyerte a közönség figyelmét és szeretetét, valamint a Junior Prima díjas fiatalzongoraművész, Magyar Valentin.

A műsort és az esti hangulatot a Liszt-díjas zenei tálentum, Sárközy Lajos és zenekara színesíti.

Az elmúlt csaknem másfél évtizedben a legjelentősebb, fővároson kívüli klasszikus zenei eseménnyé vált a Kaposfest, amelyet a zenei szakembereken és zenerajongókon kívül részben az oktatási programjainknak köszönhetően, nagyszámú fiatal közönség is látogat. Célunk továbbra is az oktatás és nevelés erősítése a fesztivál keretein belül. Ezért mesterkurzusokat és előadásokat is szervezünk a fiataloknak