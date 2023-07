A világ legrangosabb írói érkeznek Budapestre ősszel

Az idei fesztivál a Millenárison 140 kiállítóval, több mint 40 külföldi szerzővel várja látogatóit a Parkban, a B és D épületben, az Európa Ponton és a Nemzeti Táncszínházban.

A gyermekeknek kialakított külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek és az olvasás népszerűsítése mellett színes programokkal várja a családosan kilátogatókat a Millenáris D épületében – közölte a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit. Az idei fesztivál díszvendége a népszerű amerikai sci-fi-író, John Scalzi, aki Budapest főpolgármesterétől átveszi a Budapest Nagydíjat is.

Hollandia a díszvendég

Díszvendégként idén Hollandia mutatkozik be. Az utóbbi évekre jellemző, hogy közép-európai viszonylatban is kiemelkedően magas számban jelentek meg holland könyvek magyar fordításban, ezt tükrözi a holland pavilon szlogenje is: „Könyvek tengerén”.

A könyvfesztivál látogatói tucatnyi neves holland íróval, költővel, illusztrátorral találkozhatnak – köztük lesz Arnon Grunberg író és újságíró, A betegség nélküli ember szerzője, Abram de Swaan esszéíró, szociológus, Martin Michael Driessen író, színházi és operarendező, valamint Annamarie Bon népszerű ifjúsági szerző.

A díszvendég standján egymást követik majd a kerekasztal- és tematikus beszélgetések, felolvasások. A könyvfesztivált az idén 60. születésnapját ünneplő Boldizsár Ildikó József Attila-díjas író, meseterapeuta, néprajzkutató nyitja meg. A holland díszvendégség részéről Désirée Bonis, a Holland Királyság budapesti nagykövete és Arnon Grunberg mond beszédet. A megnyitó esemény helyszíne a Nemzeti Táncszínház lesz.

Számos program várja a látogatókat

2023-ban folytatódik a PesText és a könyvfesztivál együttműködése: a PesText őszi Irodalmi és Kulturális Fesztiváljára érkező írókkal a könyvfesztiválra látogatók is találkozhatnak: Budapestre érkezik többek között Janne Teller, a világhírű Semmi című regény írója; Bergsveinn Birgisson, az egyik legnépszerűbb kortárs izlandi szerző; Gwenda Bond, az első Stranger Things-regény, a Gyanakvó elmék alkotója, valamint a Goncourt-díjas Mathias Énard.

A 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő képviselői részvételével kulturális programok sokaságát kínálja: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, kerekasztal-beszélgetések, kiállítások várják az érdeklődőket a rendezvény négy napja alatt. A kiállításon minden program ingyenesen látogatható.