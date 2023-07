Jön Rick Astley és megint letarolja a Balaton északi partját

A Balaton legnagyobb presztízsű butikfesztiváljának nyitó estéjén ismét színpadra áll a brit slágergyáros, Rick Astley. 2019-ben már fellépett a pikniken és több mint kétórás koncertjével elvarázsolta a nézőket, akik többszöri visszatapsolás után sem nagyon akarták leengedni a nagyszínpadról. Karrierje még az 1980-as években kezdődött, olyan slágerekkel, mint a Never Gonna Give You Up. (Itt látható a sláger feljavított videóklipje.)

Két évtizeddel első sikerszériája után ismét visszatért: a 2000-es években válogatásalbumokkal jelentkezett, majd az MTV Europe Music Awardson 2008-ban „Minden Idők Legjobb Előadója” díjjal jutalmazták. 2016-ban ismét robbantott a születésnapját ünneplő 50 című albuma, amely hosszú időn keresztül vezette a brit lemezeladási listákat. Legutóbb pedig 2018-ban jelentkezett új albummal.

Még a nyitónap fellépője lesz Nik West is, aki a legjobbak között jegyzett női funk-rock és soul basszusgitáros és énekesnő. Már fiatalon a legnagyobbak mellett gitározott, olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Dave Stewart (Eurythmics) vagy Prince.

A második nap nyitószettje a pop-funk-jazz fusion-alapú zenét játszó svéd trió, Dirty Loops lesz. 2011-ben három svéd fiatal zenész azzal robbant be a zenei világba, hogy feltöltötték a Youtube-ra sajátos Lady Gaga-feldolgozásukat. A kísérletnek induló, feldolgozásalapú sorozatuk ma már világhírű produkciónak számít, 2014 óta saját albumokat is megjelentetnek.

A péntek este nagy dobása Paloznakon egyértelműen a Thievery Corporation fellépése lesz. A washingtoni duó zenei karrierje több mint két évtizede indult. A két fiatal a dub, a bossa nova és a jazz iránti közös rajongásuk révén jöttek össze. 1997-es debütáló albumuk, a Sounds from the Thievery Hi-Fi az elektronikus zene egyfajta újradefiniálásaként született meg, korszakos lemez lett. Zenei világuk fejlődésére egyértelműen az útkeresés jellemző az elektronikus zene terén. Az indulást követően zenei spektrumuk kinyílt, amit jól bizonyít az elmúlt több mint két évtizedben megjelentetett 10 stúdiólemez is.

A szombati zárónapra is két veterán nehézfegyverzetű csapatot hoztak el a szervezők. A sort az Incognito nyitja majd. A hetvenes évek brit fúziós jazz-funk világából kinőtt csapat két kitűnő zenész, Paul „Tubbs” Williams és Jean-Paul „Bluey” Maunick stúdióprojektjének indult az 1970-es évek végén, de az áttörést csak a '90-es évek eleje hozta el olyan slágerekkel, mint az Always there, vagy éppen a Don’t You Worry ’bout a Thing. Az biztos, hogy annak az évtizednek a táncos-funkos acid jazz-hangzásának az alfája és az ómegája is az Incognito volt.

Az Incognito után a szombatot végül a Level 42 zárja majd. Már ott voltak az újhullámos brit zenei szcénában a '80-as évek legelején, hogy aztán inkább a Depeche Mode helyett a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit ötvöző, egyedi hangzásvilág felé induljanak el. És milyen jól döntöttek! Világszerte több mint 30 millió eladott lemezük van, amelyeket olyan megaslágerek hoztak össze a Level 42-nek, mint a Lessons in Love, a Something About You, vagy az It’s Over.

Persze nemcsak a nagyszínpadon zajlik majd az élet a pikniken, hanem kisebb, meghitt fellépőtereken is számos ismert hazai és külföldi, illetve feltörekvő leendő jazzcsillag villantja meg tehetségét. Ott lesz augusztus elején Paloznakon a Barabás Lőrinc Quartet, a Sena Dagadub, a Random Trip x 7s presents Vibe Changers x Vavra Bence, a Vanavan, vagy az ODD ID.

