A hangokon túl képekkel is rágyúr a ZamJam a balatoni mámorra

A ZamJam fő fellépőiről már talán mindenki tud. „A dal a miénk” – ez az LGT-idézet ragadta meg leginkább a szervezőket akkor, amikor összeállították az idei programot. A ZamJam azonban még ennél is többről szól – mondják a szervezők, akik egy igazán újszerű fesztiválozási modellt dolgoztak ki pár hónapja, amikor a SopronFestet indították, és amelyet szeretnének megismételni Zamárdi esetében is. Erre a három napra nemcsak a vízparti MOL színpadot lakják be koncertekkel, de ArtPart címmel kortárs művészek balatoni tematikájú képeit is bemutatják a Zamárdi vasútállomáson és a Balaton partján.