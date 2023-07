Óriási méretekkel készül a Sziget az idei évre

A hat fesztiválnapra – a huszonnégy fellépőből – hét headliner szintű sztárt is sikerült idén meghívni a Sziget Nagyszínpadára, így a Florence + the Machine az első napon, azután sorban az Imagine Dragons, David Guetta, valamint a Mumford & Sons is érkezik majd. Hétfőre két „főfellépő” is jut: Lorde és Macklemore. Majd a Sziget zárónapján korunk egyik legnagyobb sztárja, Billie Eilish lép fel. Persze minden nap akár már délután 4-től befoglalhatjuk a helyünket a Nagyszínpad előtt, mert lesz Sam Fender, Yungblud, girl in red és Foals, meg sokan mások is – Szigetre szabott koncertekkel fellép például a Halott Pénz, a Carson Coma és Dzsúdló is.

Csak a Nagyszínpad önmagában több mint 1000 négyzetméteres, ami nagyobb, mint egy kézilabdapálya.

Az elektronikus zenéé a főszerep a Party Arénában

Az EDM epicentruma idén is a Samsung Party Aréna, ahol naponta különböző nagy partybrandek mutatkoznak be, a fesztivál alatt összesen harmincnégy különböző szettel. Az első nap a Q-Dance társaságé, akik az elektronikus zene keményebb stílusaira helyezik a hangsúlyt. Először csatlakozik a Szigethez az Awakenings. A technopartikat és fesztiválokat szervező holland csapat nevéhez fűződik például a világ legnagyobb technorendezvénye, az Awakenings Summer Festival.

Az univerzum legnagyobb drum&Bass- és dubsteppartijaként elhíresült Rampage szintén helyet kap a Next Levellel közös szervezésű buliban. A house területén már ismert előadók és feltörekvő tehetségek terepe lesz a Szigeten is a Higher Ground.

A Be Massive mára meghatározó színfoltja a hazai partivilágnak, nemzetközi előadókat is felsorakoztatva. Vintage Culture néven ismert, brazil DJ és lemezproducer indította útjára a Born Of Music Addiction (BOMA) partisorozatot, ami most a Szigetre is megérkezik, így mások mellett itt fellép majd Adam Beyer, Reinier Zonneveld, Diplo, Tale Of Us valamint a Brazíliából érkező előadók a BOMA napra, név szerint Maz, Ashibah, Mochakk és Vintage Culture.

A Samsung Party Arénában is lesz helye bőven a bulizni vágyóknak a 4000 négyzetméteres területen.

Ókori amfiteátrum az alternatív zenéhez

Az alternatív elektronikus zene legjobbjait gyűjti egybe a Sziget – ókori amfiteátrumokat idéző – buliszínpada, a TicketSwap Colosseum, amit 3000 raklapból építettek fel, és ami tavaly újragondolva és exkluzív külsőbe öltöztetve tért vissza. Az idén tovább szépülő, látványos dizájnelemeivel lenyűgöző és minden igényt kielégítő hang- és fénytechnikával felszerelt helyszín sztársátra több mint hatvan előadót vonultat föl a hat nap alatt.

Köztük lesz a Herrensauna XXL négy nagy DJ-t összefogó formációja, de jön majd az ausztrál gyökerű, Londonban élő Mall Grab, a meghatározó jelentőségű techno DJ és producer, Jeff Mills, az egyik legismertebb német house és techno DJ és producer, Dixon, az olasz elektronikus tánczenei DJ, Dj Tennis. Szintén a Colosseum vendége lesz a német elektronikus zene egyik legkiemelkedőbb előadója, a háromszoros DJ Awards-nyertes, Sven Väth, a techno egyik leggyorsabban feltörekvő DJ-je, Kobosil, valamint a zenéjével az érzelmekre ható francia techno producer, I Hate Models.

A sátorban egy Pest vármegyei település is elférne

Az alternatív zenei irányzatokat tömörítő FreeDome presented by Mastercard nagysátrában is sorjáznak a nevek, itt harminchat koncertet nézhetünk meg a hat nap alatt. Fellép mások mellett az angol producer, zenész, DJ, Bonobo, a szintén angol hiphopper, Loyle Carner, az elsősorban mély és progresszív house-zenét előadó Ben Böhmer, az angol indiepop-zenekar, a The xx tagjaként is ismert Jamie xx. Jön továbbá a német elektronikus zenei szupercsoport, a Moderat, a Nothing but Thieves angol rockbanda, a francia-amerikai elektronikus zenei projekt, az M83, valamint a punkvonalat hozza az Amyl And The Sniffers. Itt lesz továbbá SG Lewis angol énekes-dalszerző, zenész, az angol poszt-punk zenei duó, a Sleaford Mods és az Amerikából érkező rapper/énekesnő 070 Shake.

És persze lesznek magyar fellépők is, például itt lép fel Krúbi, a Jazzbois vagy az Ivan & The Parazol.

A sátorban több mint 10 000 ember fér majd el kényelmesen, ez azt jelenti, hogy a Pest vármegyei Diósd teljes lakossága kivonulhatna egy koncertre.

