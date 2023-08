Zokog a százas, születésnapján vérzik a magyar forint

Az egyedi animációs rövidfilmben tíz jelenetben elevenednek meg a magyar bankjegyekről jól ismert, részletgazdag képek, és ahogyan a stúdió közleményéből ez ki is derül, ezeket – bár nap mint nap látjuk – talán észre sem vesszük.

Szemünk előtt a forint

Ez, persze, érthető is, hiszen a bankókról a legtöbben csak azt olvassák le, hogy azokon hány darab nulla van, s hogy a gazdasági környezethez és inflációs változásokhoz képest éppen mit és mennyit lehet érte vásárolni. Miközben a magyar forinton rajta van az egész magyar történelem. Nemcsak uralkodók, politikusok, egykori hírességek, ma is példaképek képmásai, hanem az is például, hogy

milyen összeesküvésnek ad otthont Esztergom városa,

mikor folyik vér a Herkules-kútból,

vagy hogy kit sirat a százforintos.

A Mimicry Animációs Stúdió alkotói szerint a bankjegyeken található miniatűr művészeti alkotások lebilincselő történetet mesélnek múltról, jelenről, rólunk… Hasonló animáció még sosem készült korábban, az egész világon egyedülálló.

A forint után jön valami más

Az animált forintot bemutató közleményből az is kiderül, hogy a filmet – a korábban fénymásolóval filmet készítő (A Másoló / The Copyist) és ezzel több nemzetközi díjat is besöprő – Kőszegi Tamás rendezte. Zenéjét szerezte és a filmet zörejezte Csontos Péter. A dramaturgia Török Zita, az animáció Péntek Ágnes Teodóra, Földeák Laura, Kállai Kamilla és Gaál Lilly Odett érdeme.

Az alkotók azt is elárulták, hogy hosszú évek kutatómunkájával több száz bankjegyet gyűjtöttek össze a világ minden tájáról, melyből – reményeik szerint – egy, az egész világ összes bankjegyéből válogató rövidfilmet készítenek.

(Borítókép: A forint arcai / Fotó: Mimicry Animációs Stúdió)