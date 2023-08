Így lehet kimaxolni egy napijegyet a Szigeten

Augusztus 10-én, csütörtökön startol el a Sziget Fesztivál, amelyen ezúttal is neves előadók szórakoztatják a hazai és a külföldi közönséget. Az utóbbi hónapokban ugyan már több világsztár is fellépett Budapesten, köztük a Rammstein, a Depeche Mode, illetve jövőre háromszor koncertezik nálunk a Coldplay, ám ezen események már csak amiatt is különböznek egy fesztiváltól, mivel teljesen más a belépőjegyek árszabása. Ahogy a Sziget szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, míg a szomszédban akár ezer lejt, azaz 78 ezer forintot is kellett fizetnie annak, aki meg akarta nézni az Imagine Dragons koncertjét, addig a Szigeten ez jóval olcsóbban elérhető.

A Sziget napijegyárait úgy kalkuláljuk, hogy ne legyen magasabb egy budapesti arénás koncert áránál

– nyilatkozta korábban Kádár Tamás, a Sziget fő szervezője, és ennek köszönhető az is, hogy aki korán eszmélt, 30 ezer alatt vehetett jegyet, de még jelenleg is 40 ezer körül mozog a napi belépő.

Nem nehéz kimaxolni a napijegyet

Bár a legtöbben a koncertek miatt érkeznek az eseményre, ennél sokkal színesebb a program, így aki a napijegyét mindenképp ki szeretné maxolni a Szigeten, fel kell kötnie a gatyáját. Ahogy a fesztivál közleményében kifejtik, ha teljes képet akarunk kapni a Szigetről, akkor kezdhetjük a napot akár reggel 10 órakor a dropYardon break yogával, vagy a Global Village-ben, ahol fél 11-kor indul a hatha yoga workshop. Miután életre keltettük a szunnyadó szellemi energiát, még maradhatunk a közelben az Ethnosound workshopon, a világzene csodáiban elkalandozva, vagy 12.30-ra át is mehetünk a LightStage-re, ráhangolódni a más műfajú zenékre. Amennyiben valaki nem akar már kora délután nagy zenei dózissal indítani, a LightStage szomszédságában található ArtZone megannyi érdekes képző- és iparművészeti workshoppal vár, ahol az alkotás öröme mellett még jóbarátokat is könnyen lehet találni.

Mint a közleményben megfogalmazták, érdemes 14 órára a Cirque de Sziget nagysátrához vonulni a Baross Imre Cirkusziskola előadása miatt, majd ellátogatni a Vándor Vurstliba, ahol a magyar vásári szórakoztatás hagyományai élednek újjá. Nem messze innen található a Magic Mirror, ahol már délután filmeket vetítenek, illetve beszélgetéseket tartanak LMBTQ-témákban – ám a fő attrakció 23 órakor van. A Vándor Vurstlit követően, 16 órakor megéri átnézni a Színház és Tánc helyszínre, ahol látványos és izgalmas táncelőadások lesznek. 16 órakor ugyanakkor már kezdődnek a programok a Nagyszínpadon, ahol fél hét körül a Love Revolution Special keretében a környezetvédelem, az emberi jogok, az egyenjogúság és a béke fontosságára reflektálnak a meghívott hazai és nemzetközi vendégek.

A Love Revolution Special után következnek a Nagyszínpad főfellépői este 23 óráig, ám ezt követően sincs vége a bulinak. A Magic Mirrorban ugyanis 23 órától egy elementáris show-műsorban drag dívák hozzák ki az ördögöt mindenkiből a Queenz – The Show with Balls! előadás keretében. Az elektronikus zene kedvelői a FreeDome presented by Mastercard nagysátrában, a Samsung Party Arénában vagy a TicketSwap Colosseum ereszthetik ki a gőzt egészen hajnalig. Ám ha valakinek egy kis nyugalomra van szüksége, látogasson el a színházi helyszínre, ahol minden este két látványos fényinstalláció vár mindenkit, míg a Sziget északi felén az Everness Chill Garden by Tanqueray nyújt ambient-chill hangulatot.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)