Meghalt DJ Casper

Willie Perry Jr. Chicagóban látta meg a napvilágot 1965-ben. A DJ Casper művésznéven ismertté vált amerikai lemezlovas 1998-as Cha Cha Slide című zenéjével vált ismertté, amelyet személyi edző unokaöccsének zenés edzésprogramjához készített, népszerűsége pedig egyik pillanatról a másikra ugrásszerűen megugrott – írja a The Guardian.

A dalt helyi, majd egy nagy kiadó is leszerződtette, így nemzetközi színtérre került. Casper (aki Mr C the Slide Man néven adta ki a dalt) később esküvők, gyerekzsúrok, sportesemények és más rendezvények állandó meghívottja lett.

2001-ben országos sikerre tett szert az Egyesült Államokban, majd néhány évvel később az Egyesült Királyságot is meghódította. Dj Casper ezután egy kísérő albumot is kiadott, Cha-Cha Slide: The Original Slide Album címmel.

A lemezlovasnak már korábban is voltak egészségügyi gondjai, többek között 22 éves korában agyi aneurizmát diagnosztizáltak nála, majd szemműtétet hajtottak végre rajta, miután levált a retinája. 2019-ben bejelentette, hogy a rákja gyógyulóban van, de később kiújult.