Vitray Tamás 90 évesen sem áll le, családi vállalkozásba kezd

Idén ősszel érkezik Vitray Tamás következő műsora, ezúttal nem a televíziók képernyőjén, hanem a YouTube-on lesz látható a Csak ülök és mesélek felújított verziója. Már a forgatások is elkezdődtek.

Vitray Tamás mintegy másfél éve, 89 éves korában vonult vissza a nyilvánosságtól, több mint hatvanévnyi aktív televíziózás után. Ám két hónapja bejelentette: új, saját műsorral tér vissza a magyar televíziózás ikonikus alakja.

A Kossuth-díjas riporter a fiai és unokái unszolására tért vissza a műsorkészítéshez. Vitray most a Storynak mesélt arról, hol tart jelenleg ebben a folyamatban. Vitray Tamás szeptemberre ígérte az első műsorát, a héten pedig már forgatni is elkezdett.

A bizalom biztos jele, hogy a levelek sorra érkeznek, és ez kedvet csinál a munkához

– nyilatkozta.

A nyugdíjkorhatár után is dolgozott

Vitray Tamás néhány héttel ezelőtt saját ­YouTube-csatornáján jelentette be, hogy két fiával és gimnazista unokájával kiegészülve családi vállalkozást indítottak Vitrayék néven, és úgy tervezik, alig két hónap múlva elkészülnek az első adással, amely nem más, mint az egykori sikerműsor, a Csak ülök és mesélek felújított verzió­ja lesz.

Éppen a napokban jutott eszembe a CBS Evening News híradójának vezéralakja, ­Walter Cronkite, aki a maga idején a legnépszerűbb civil tévés volt, és még messze a nyugdíjkorhatár után is dolgozott. Nekem is volt szerencsém interjút készíteni vele idős korában, amikor Magyarországon járt. Na de éppen az ő példája mutatja, hogy akit ez a szakma egyszer beszippant, ­annak attól kezdve mindig az lesz az első helyen az életében. Mert ezt a műfajt abbahagyni nem lehet

– állította a televíziós legenda.

Azt ugyanakkor nem állítja, hogy az izgalma alábbhagyott azok után, hogy a nézők komolyan vették a kérését, és sorra küldik a mély emberi történetekről, találmányokról, gyűjteményekről szóló ötleteiket. Vagyis azokat a leforgatásra váró témákat, amelyeket Vitray Tamás vár.

A munka dandárját most még maga végzi, szívesen mozdul ki otthonról, hogy személyesen is egyeztessen az ötletadókkal, de úgy képzeli, hogy idővel mindent a néző csinál, ő csak az összekötő szövegeket vállalja, miközben kisebbik fia, Péter és Jancsi unokája informatikusként segíti majd, az idősebbik fia, ­Tamás pedig akkor, amikor ideje engedi. A csapat szerves részét alkotja még a párja is, aki szintén szakmabeli.

Ő testesíti meg az eszményi nézőt: fényképezi is a riportjait. Igaz, kétlaki életet él, de amikor nem Svájcban, hanem Magyarországon lesz, egész biztosan segít nekem, sőt már hozott is témát

– fogalmazott a műsorvezető.

Mint annak idején írtunk róla, a 2022-ben a kórházat is megjárt Vitray Tamás azzal magyarázta visszavonulását, hogy szerinte „a távolléte jobban hat, mint a jelenléte”.