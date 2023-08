„Ha nem Ókovács nyerte volna az Operaház vezetői pozícióját, visszamehettem volna”, ezt mondja Keveházi Gábor abban az interjúban, amit az ÉrdMost.hu készített vele. A balettművész jelenleg egy érdi tanyán él, nyugdíjas éveit tölti, könyveket ír.

A Kossuth-díjas koreográfus azt is elmondta, hogy az Operaház főigazgatójával, Ókovács Szilveszterrel évente egyszer szokott találkozni, amikor az örökös tagokat és a mesterművészeket meghívja ebédre. Majd azt is megemlítette, hogy egyszer

még egy ötlettel is megkerestem, amit kifejezetten az Eiffel-csarnok mint helyszín inspirált. Úgy tűnt, tetszik neki, de nem hívott vissza. (...) Lehetséges, de ha egy olyan kaliberű táncos-koreográfus mester, mint én bejelentkezik egy ötlettel, azt sehol a világon nem utasítják el.

Művészek a sarokban

Keveházi Gábor reagált arra is, hogy idei kinevezését, főigazgatói pozíciójának meghosszabbítását követően Ókovács Szilveszter azonnal kirúgta aspiráló vetélytársát, Kesselyák Gergelyt, majd az élet ment tovább. Mint fogalmazott, „sokan hajlandóak úgy viselkedni, mintha a rendszer hívei lennének. Élni akarnak, és a művészetüket megmutatni. Látják, hogy akik kritikát fogalmaznak meg a hatalommal szemben, azokat félreteszik.″

A koreográfus a legnagyobb bajnak azt tartja, hogy

„a nemzeti operaházban magyar táncos ritkán lép föl, és a nemzeti repertoárból alig játszanak valamit.″

Pályatársainak helyzetére is kitér, neveket azonban nem mond, mert – mint fogalmaz – „bosszút állnak rajtuk, de katasztrofális a helyzet. Mennének el, csak hát azon a szinten nehéz helyet találni, ahol az Operaház van. Mert hát infrastrukturálisan igen magas színvonalú most az Operaház, még ha nincs is készen.″

Keveházi Gábor kifakadva szól arról is az ÉrdMost.hu-nak, hogy

a társadalom túlnyomó többségét nem érdekli a balettművészet. Ha bezárnák az egész kócerájt, pár ezer ember kicsit szomorkodna, de a társadalom észre sem venné.

A balettművész nem tér ki a művészvilágon végigsöpört meetoo-mozgalomra vonatkozó kérdések elől sem. Azt mondja, egy időben őt is alaptalanul vádolták azzal, hogy verte a tanítványait, vagy hogy ajánlatokat tett nekik – az ezt követő sajtópert meg is nyerte, kártérítést is kapott.

(Borítókép: Keveházi Gábor. Fotó: Kollányi Péter / MTI)